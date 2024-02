La teoría del cabello y cómo un buen cambio de look te quita años

Los estándares de belleza han cambiado, recordando que esta es universal y diversa. A pesar de esto, expertas en el tema indican que un factor clave es el cabello porque este dice mucho de alguien, revelando desde su personalidad hasta sus gustos más íntimos. Una manera de abordar el tema es mediante la teoría del cabello.

La doctora Laura Mosquera, quien se especializa en medicina estética, explica que esta teoría ganó revuelo por el look retro que Miley Cyrus lució en los Premios Grammy que se realizaron el pasado 4 de febrero. Para la velada musical, la intérprete de "Flowers", por la que recibió su primer Grammy, se inspiró en sus estrellas preferidas: Tina Turner, Dolly Parton y Whitney Houston, quienes se caracterizaban por sus peinados extravagantes.

Miley Cyrus se ha vuelto un ícono de la belleza debido a su versatilidad. Instagram Miley Cyrus / captura video Facebook doctora Laura Mosquera.

¿Qué es la teoría del cabello?

Por lo mismo, la expareja de Liam Hemsworth tuvo una melena de "león", un look muy diferente a los últimos que lució, ya que incluso se llegó a sumar a la tendencia de cabello wet hair. Aunque la apuesta de Milye Cyrus fue audaz, también le sumó años debido a un factor: las personas te perciben, dependiendo de cómo te peinas.

Por lo tanto, la teoría del cabello indica que algunos peinados suman años, mientras que otros peinados quitan años. "Un peinado pasado de moda puede añadirte hasta 10 años más, mientras que uno moderno de esta generación te puede hacer ver 10 años más joven", expuso Laura Mosquera.

Para entender esta teoría, la experta comparó looks de famosas de los años 50 y 60 y de la actualidad y demostró el impacto que tiene en cada persona el estilo de cabello. Sumado a esto, la doctora indicó que un fenómeno que influye en la teoría del cabello se relaciona con la percepción del tiempo, es decir, un look del pasado se asocia con tener mayor edad, mientras que un look actual se vincula con juventud y frescura.

Tener un look actual hace la diferencia porque ayuda a tener una imagen fresca. Capturas video Facebook doctora Laura Mosquera.

Cortes en tendencia

Debido a esto, los cambios de look son relevantes, pero la clave es apostar por tendencias actuales. En algunos casos, lo pasado regresa y se vuelve tendencia; a pesar de esto, es conveniente encontrar un equilibrio contrastando looks; por ejemplo, se puede usar un corte de cabello antiguo, al estilo de la fallecida Farrah Fawcett de "Los Ángeles de Charlie", pero es vital darle un toque actual al look mediante el fleco o largo de las capas.

Los expertos en belleza indican que ahora hay cortes clave, como el bob, ya sea corto, mediano o largo. Se puede usar con fleco recto o cortina, además de que igual se pueden usar babylights. Otro corte que causa sensación es el midi en capas porque es fácil de cuidar y práctico de peinar.

También está de regreso la melena maxi larga a la que se puede sacar partido mediante capas largas para ganar volumen. Pero si se desea jugar con el look, se puede optar por la melena maxi larga al estilo del corte mariposa porque las capas cortas ayudarán a enmarcar el rostro, así como las facciones faciales.