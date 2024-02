La diseñadora y empresaria Carolina Herrera es una de las mujeres más conocidas en el mundo de la moda, no solo por ser dueña de la marca que lleva su nombre, también porque es un icono de estilismo. Cuando se trata de vestir y mostrarse con clase ella es la gran maestra y muchos de sus consejos son tomados por expertos.

Hace unos años, la aclamada modista dio clases de estilismo y señaló cuál es la edad indicada para que las mujeres empiecen a llevar el cabello corto. Y es que para la diseñadora de modas después de cierta edad es recomendable acortar la melena para verse con más clase.

Seguir leyendo:

¿Cuántas veces a la semana es recomendable lavar el cabello para tenerlo limpio y que no se caiga?

No tires los restos de café de tu cafetera, úsalos como mascarilla para que tu cabello esté más brillante y sedoso

La empresaria señala que a esa edad las mujeres se ven mejor usando el cabello corto | Foto: Pinterest

¿Cuál es la mejor edad para cortarse el cabello corto según Carolina Herrera?

Según Carolina Herrera la edad ideal para dejar de llevar el cabello largo es a los 40 años. De acuerdo con su experiencia en moda, pasarelas y estilo, la empresaria señala que a esa edad las mujeres se ven mejor usando el cabello como máximo a la altura de los hombros.

Estas declaraciones fueron hechas hace algunos años para el medio Dailymail y aunque no todos estuvieron de acuerdo, hubo quien tomó este consejo como cátedra de moda. A su vez dio otros tips de belleza para mujeres de más de 40 años para combinar su estilo con la edad.

“No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”, dijo la diseñadora en cuanto al estilo | Foto: Pinterest

También dijo que para elegante y sofisticada después de los 40 años “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”, lo que se refiere a que cuando una mujer intenta usar algunas prendas o estilo mucho más joven sucederá que el efecto será contrario y en lugar de verse joven se aumentará años.

¿Cuáles son los cortes en tendencia para mujeres arriba de 40?

Si has llegado al cuarto piso y quieres renovar tu imagen, definitivamente es buena idea que consideres un look con el cabello corto, sobre todo porque será una fuerte tendencia en este 2024. Pero si no sabes cuál es el corte perfecto e ideal para ti, alguno de estos seguro te enamorará.

Primero debes elegir qué quieres, si un corte a ras del cuero cabelludo o algo más fresco | Foto: Pinterest

No necesariamente tienes que llevar el pelo estilo militar si quieres seguir el consejo de Carolina Herrera, un corte medio a la altura de la mandíbula o a la altura de la clavícula es una excelente opción. Hay algunos que son muy versátiles, te harán lucir hermosa e incluso te quitarán unos años.