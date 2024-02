¡Adiós, calor! 5 plantas que te ayudarán a crear espacios frescos y bonitos dentro de casa

La temporada de calor ya está aquí y si bien durante el "febrero loco" los climas son muy variados, lo cierto es que en los últimos días las altas temperaturas nos han puesto alerta. Pues si bien muchas personas disfrutan de este clima, también implica algunos riesgos para la salud como pueden ser la deshidratación o los golpes de calor, tanto en humanos como en mascotas.

Ante ello, no resulta sorpresa que se busquen todo tipo de alternativas para mantenernos frescos y así no ponernos en riesgo, especialmente cuando estamos en casa. Y es que aunque podamos recurrir al aire acondicionado, nuestras vías respiratorias pueden resultar afectadas y en algunos casos agravar las alergias. Es por ello que los expertos no recomiendan su uso, especialmente si lo ponemos muy cerca de nosotros; la buena noticia es que las plantas pueden lograr lo mismo.

¡Olvídate del calor! (Foto: Pexels)

Si bien las plantas no tienen la capacidad de echarnos aire, sí pueden ayudarnos a crear espacios frescos dentro de casa, ya que muchas de ellas lo absorben y lo mismo ocurre cuando hay humedad, que cuando se junta con las altas temperaturas puede resultar sofocador. Pero si quieres evitar esto, basta con agregar una maceta con alguna especie de flores y notar cómo lo fresco se apodera de tu hogar y además le da un toque bonito, elegante y natural.

¿Cómo se llama la planta que absorbe el calor?

Existen muchas plantas que son conocidas por absorber el calor y la mejor parte es que las puedes colocar dentro de casa o en los exteriores como jardines o terrazas, ya sea plantadas o en macetas flotantes, pues de cualquier forma ayudan a que los días más calurosos sean más soportables.

¿Qué plantas refrescan la casa?

Y si estás buscando opciones de plantas que puedas poner en tu casa dentro de las próximas semanas y que se encarguen de absorber el calor para así dejar cada espacio como el más fresco, aquí te compartimos las cinco especies que te refrescarán la casa.

Las puedes colocar en todo tipo de espacios. (Foto: Pexels)

Gomero o ficus elástica

Palmera areca

Lirio de la Paz o cuna de Moisés

Sansevieria o lengua de suegra

Helecho

Estas plantas para reducir el calor tienen muchas ventajas, ya que además de evitar que tu hogar se convierta en un "horno", te ayudarán a darle el último toque de decoración a tu vivienda. Asimismo, debes de saber que son ideales si tienes niños o mascotas en casa, ya que a excepción de una, no son tóxicas.

La planta tóxica dentro de esta lista es la cuna de Moisés; mientras que en el caso de la lengua de suegra puede llegar a ser peligrosa, pero también se sabe que tiene ciertas propiedades benéficas.