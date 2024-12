"Disfruta las fiestas con consciencia, pero sin culpas", recomienda atleta y nutrióloga | VIDEO

Las fiestas decembrinas son un tiempo de celebración, reencuentros familiares y, sobre todo, de disfrutar la gastronomía típica de la temporada. Platillos como el pavo, el bacalao, los tamales, los romeritos, los ponches y, por supuesto, los dulces y turrones, son protagonistas en las mesas de todo el país. Sin embargo, junto con estos deliciosos manjares, también llegan los excesos alimenticios que pueden afectar nuestra salud si no se tiene cuidado.

Las fiestas suelen ir acompañadas de comidas copiosas, alcohol y dulces, lo que puede generar un aumento en las calorías consumidas y en los niveles de azúcar en sangre. Según expertos en salud, un desequilibrio en la alimentación durante estas fechas puede provocar problemas digestivos, aumento de peso y afectar la presión arterial, especialmente para aquellas personas con condiciones preexistentes.

Al respecto, Monserrat Naranjo, nutrióloga, atleta e influencer fitness, destaca cómo podemos disfrutar de las celebraciones de fin de año mientras se mantiene el bienestar físico y emocional, sobre todo si se es un atleta que busca optimizar sus ganancias a la vez de que no prive de las reuniones típicas de la temporada.

En entrevista exlcusiva para El Heraldo de México la nutrióloga destaca la importancia de la autodecisión y la consciencia a la hora de alimentarse, particularmente en épocas como Navidad y Año Nuevo, cuando las tentaciones alimentarias suelen ser más intensas.

Mis pacientes siempre saben que la decisión es suya, nadie tiene el poder de decirte qué hacer. Tú eres quien sabe lo que necesita", afirma Naranjo. Señala que, aunque las festividades pueden llevar a momentos de excesos, la clave está en hacer elecciones conscientes, tanto en la cantidad como en el tipo de alimentos que consumimos.

La relación con la comida, clave para el bienestar

"No se trata de hacer un atracón y luego compensarlo con días de total restricción" Foto: IG/monserratnaranjo_wellness

Naranjo explica que la ingesta excesiva de alimentos, si bien puede causar retención de líquidos debido a la sal y los carbohidratos, no es motivo de alarma.

En tres o cuatro días es casi imposible que subas mucha grasa, pero sí puedes alterar tu metabolismo si no te mantienes activo", aclara Monserrat.

En este sentido, la especialista recomienda no dejar de moverse, incluso en los días de descanso. "Una actividad física moderada, de 30 a 60 minutos, es suficiente para mantener el cuerpo en movimiento y evitar el sedentarismo, que es el verdadero enemigo de la salud", subraya.

Un aspecto clave que Monserrat Naranjo resalta es la importancia de evitar las dietas restrictivas o las llamadas "dietas milagro", que suelen provocar efectos rebote.

No se trata de hacer un atracón y luego compensarlo con días de total restricción. Eso solo altera el metabolismo y crea un ciclo de insatisfacción", explica.

Recomienda que en lugar de optar por soluciones rápidas y poco sostenibles, Monserrat Naranjo recomienda mantener una alimentación balanceada y no perder de vista los hábitos saludables, incluso en días festivos.

La nutricionista también enfatiza la necesidad de tener una buena relación con la comida para evitar sentimientos de culpa que generen ansiedad y estrés.

Comer sin culpa es crucial. Disfruta de la comida, saborea los sabores y texturas, y no te obsesiones. La clave es el equilibrio", comenta.

El papel del amor propio en la salud

Para Naranjo, la motivación detrás de llevar una vida saludable no debe ser la apariencia física ni la presión social, sino el amor propio y el cuidado personal. "No se trata de cumplir con expectativas externas, sino de cuidarte a ti mismo, de pensar en tu bienestar a largo plazo. ¿Cómo te quieres ver de anciano?", reflexiona.

Asimismo, la nutrióloga subraya que el objetivo de cualquier cambio de hábitos debe ser la mejora de la salud integral, y no solo un cambio físico superficial. La motivación debe ser interna y no depender de la opinión de los demás. "Es importante ser flexible con uno mismo, ya que somos humanos, no robots. Un día no pudiste entrenar, no pasa nada; lo importante es seguir adelante y no abandonar tus metas", concluye.

"El bienestar emocional es tan importante como el físico" Foto: IG/monserratnaranjo_wellness

Consejos para una Navidad saludable

En cuanto a la comida durante las festividades, Monserrat Naranjo sugiere pequeñas modificaciones que pueden hacer una gran diferencia.

Puedes contribuir a la mesa familiar con opciones más saludables, como ensaladas o guisos preparados con métodos culinarios más ligeros. Evita freír en exceso y opta por cocer, asar o grillar", aconseja.

Además, recalca la importancia de mantenerse hidratado y de seguir con los hábitos de higiene al preparar los alimentos para evitar enfermedades gastrointestinales.

Finalmente, Monserrat Naranjo invita a disfrutar de las festividades sin caer en la obsesión con la comida. "Las fiestas son para disfrutar con familia y amigos. El bienestar emocional es tan importante como el físico. Disfruta el momento y elige conscientemente lo que comes, pero sin culpas".

