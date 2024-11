Guía para disfrutar de las fiestas decembrinas y comer sin arrepentimiento: experto comparte sus mejores consejos | VIDEO

En el marco de la inicio de las fiestas decembrinas, la convivencia entre amigos y familiares es un común denominador, pues abundan las reuniones centradas en la armonía, la paz, la unidad, entre otros valores que se ven reforzados en estas fiestas. Pero también algo que se llega a dar en exceso es el incremento de ingesta de alimentos, hecho que en muchas ocasiones puede ser dañino para nuestra salud.

Si eres una persona que gusta del ejercicio, la buena alimentación y el descanso, esta temporada podría ser un poco complicada de sobrellevar, ya que es difícil contar con comida 100 por ciento saludable y que se adapte a nuestro plan alimenticio. Las mesas se llenan de banquetes que incluyen desde carnes, vegetales, pero sobre todo una gran variedad de alimentos ricos en azúcares, grasas y calorías. Si bien estos platillos son parte de la cultura y las costumbres, su consumo en grandes cantidades puede ser perjudicial para nuestro bienestar.

Estos platillos, aunque muy ricos y que forman parte de la tradición de las fiestas, pueden llegar a generar problemas de salud como el aumento progresivo de peso, problemas digestivos, pero sobre todo la pérdida de nuestras ganancias musculares y a su vez, nos desvían de nuestro objetivo fitness que en muchos casos, como es tradición, se intenta retomar a principios del mes de enero.

Antes estos hechos, especialistas en la materia, como José Luis Montes, atleta, preparador físico y ganador de múltiples competecias, señala que es importante mantener un equilibrio entre la salud física y mental, recordando que no siempre es necesario restringirse por completo para llevar una vida saludable.

El equilibrio entre la convivencia y la disciplina

"Si vas a comer algo más calórico, no pasa nada, pero sigue entrenando" Créditos: IG/

joseluis_montes

Aunque la temporada navideña está llena de tentaciones culinarias, José Luis Montes considera que parte fundamental de una vida equilibrada es saber disfrutar de las reuniones familiares y de las tradiciones sin caer en excesos. "Parte de esta vida es la convivencia con la familia. Es un equilibrio importante que debes mantener siempre entre tu salud y tu bienestar emocional", explica. Para él, la clave no está en eliminar ciertos alimentos, sino en moderar su consumo.

En su experiencia como atleta competitivo, José Luis Montes asegura que es posible disfrutar de las festividades sin perder de vista los objetivos de salud. Sin embargo, aclara que esto depende del contexto.

Si eres un atleta de alto rendimiento, aprenderás a convivir con los demás sin necesidad de comer lo que ellos están comiendo. Pero si no eres competitivo, puedes disfrutar de la comida sin sentirte culpable", señala.

Uno de los mayores desafíos en estas fechas es el riesgo de caer en los excesos, por lo que él advierte que, si bien las calorías no desaparecen por arte de magia, lo importante es cómo las gestionamos. "Si estás acostumbrado a comer tres platos de pozole, ¿por qué no comer uno o uno y medio? Se trata de cambiar esas opciones, como sustituir el refresco regular por uno dietético o, mejor aún, agua", sugiere el también llamado "Tío Montes".

"La comida mexicana es deliciosa, pero es también muy calórica. Un taco o una gordita están llenos de grasas saturadas, y si los consumes con frecuencia, es probable que afecten tu salud. Si comes de vez en cuando, no pasa nada, pero no se debe hacer una costumbre", afirma.

El ejercicio como herramienta clave

José Luis Montes subraya que la actividad física es esencial para mantener un estilo de vida equilibrado, incluso durante las festividades. "Si vas a comer algo más calórico, no pasa nada, pero sigue entrenando. Si no tienes tiempo para el gimnasio, sal a caminar o trotar. Cualquier actividad física te ayudará a compensar los excesos", recomienda.

En cuanto a los efectos de los deslices alimenticios, Montes advierte que la recuperación es posible con disciplina y tiempo. "Si cometes excesos en diciembre, no te preocupes. Si sigues un plan bien estructurado, puedes recuperarte en unas 8 a 10 semanas. La clave está en ser constante y no caer en la tentación de los recalentados", señala.

El preparador físico también dedica una parte de la conversación a desmentir los mitos sobre productos milagrosos para bajar de peso. "No hay pastillas mágicas ni soluciones rápidas. Si algo llega fácil, también se va fácil, y puede traer consigo efectos secundarios. Lo importante es la dieta y el ejercicio.

Finalmente, el Tío Montes hace un llamado a la conciencia y a la moderación, especialmente en esta temporada. "No se trata de evitar los placeres de la comida, sino de disfrutar con equilibrio. En enero, todos volvemos al gimnasio, pero lo importante es que no te sientas culpable por haberte permitido disfrutar", concluyó.

