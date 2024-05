Los seguidores no siempre son calidad: afirma fisicoculturista Rob Franzoni 

Actualmente con el auge y gran crecimiento de las redes sociales, los llamados influencers obtienen miles de seguidores y “likes” debido a su contenido y aunque en ciertos casos, suelen ser entretenidos, muchos de estos utilizan estos canales para difundir información falsa.

Puede ser desde una simple noticia con trasfondo simplista y con poca seriedad, hasta “consejos” y recomendaciones que fingen estar basadas en hechos o vivencias, pero en ocasiones toda esta información puede llegar a ser perjudicial y hasta peligrosa para quienes siguen a estas personas.

Influencers vs conocedores

Los influencers generalmente, llegan a monetizar su contenido debido al número de seguidores e interacciones que tienen, pero muchas veces sus contenido no es apto para catalogarse como verdadero pues, en muchos casos, estos no tienen la preparación adecuada ni la experiencia necesaria para tratar este tipo de contenidos.

En el mundo del fitness y el fisicoculturismo, muchas personas llegan a impresionar por sus cuerpos atléticos y aparentemente bien trabajados, pero esto no quiere decir que siempre puedan opinar sobre ciertos temas.

Créditos: Facebook Rob Franzoni

Rob Franzoni, atleta profesional y con carnet IFBB Pro señala que es muy fácil dejarse llevar por las personas que más “likes” tienen, pensando que lo que llegan a comentar es cierto y puede ser tomado como una verdad absoluta.

Al final del día muchas veces hay personas con muchos números con millones de seguidores; me llena de orgullo saber que mi contenido es calidad, porque se refleja, hay veces que te siguen porqué que aportas y aquí es donde yo digo wow cada persona que viene, así sea yo prefiero lo que voy personas que te sigan por calidad que por cantidad.

La importancia de trascender

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Rob Franzoni señala que las personas que realmente saben y son especialistas certificados en el tema, tienen la responsabilidad de romper con los estereotipos del “influencer” y guiar a quienes empiezan a interesarse en este tipo de temas para que no caigan en la desinformación.

Es una controversia porque sí el físico es la carta de presentación, pero el físico no siempre refleja la salud entonces una cosa es ser imagen y otra cosa es ser el que prepara esa imagen, entonces siempre hay que tomar en consideración que detrás de una cara bonita tienes que averiguar realmente dónde se formó, qué estudios tiene, que lo respalda, de otra forma va a ser un charlatán.

Destacó además que una forma de poder ayudar a las personas es trascender, pues aunque la fama o los eventos y la tarima pudieran significar una parte muy importante en las personas que se dedican a fisicoconstructivismo, es muy importante trascender con los aportes que realmente puede dar a las personas y que a su vez ese conocimiento se quede en ellos.

Creo que mi paso más importante es trascender, la tarima dura tres minutos, trascender con la gente que el conocimiento que tienes lo compartas para ser inspiración para el día que tú ya no estés ?. Que porque usas fármacos te vas a morir, pues sí, de qué te sirve vivir 100 años si ni a una sola persona le aportaste, digo a lo mejor vivo 50, pero le dije a miles, eso es lo que para mí me importa.

Empezar con lo que tienes

Destacó que entre las principales cosas que las personas deben tomar en cuenta cuando comienza a interesarse por este deporte es no postergar las cosas o esperar a que tengamos ciertas cosas para empezar: “que empiecen con lo que tienen no esperen a que el lunes, cuando tenga dinero, cuando la oportunidad no, es ahorita con lo que tengas para que sepas trabajar con poco para que cuando tengas mucho lo sepas usar”.

Créditos: Hanzel Forteza

Otro de los consejos que menciona Rob Franzoni es que una de las claves para tener una buena salud mental es no compararse con los demás, pues es muy importante saber reconocer las virtudes y defectos que se tienen para poder trabajar en ello: “lo que puedes corregir lo trabajas en lo que no aceptarlo y sacar el máximo provecho a lo que tú puedas ser”.

Finalmente, señala que es sumamente importante asesorarse desde el principio con personas que realmente saben y conocen de los temas en que has mostrado interés, pues de ello dependerá el progreso que se tenga y sobre todo que no haya riesgos para la salud: “entre más te tardes en preguntar más. Te tardas en aprender”.

