“A este mundo no venimos para ser cobardes”, sostiene la fisicoculturista Gaby Legatty

Uno de los deportes que más popularidad ha ganado con el paso del tiempo, es el fisiculturismo, el cual incluso ha ido adaptándose a las nuevas tendencias, exigencias y por su puesto físicos de todo tipo.

Pese a que muchos famosos han promovido e impulsado este deporte, son los hombres quienes han tenido una participación más destacada y mayor presencia en el fisicoculturismo, siendo el género femenino quien aún se está abriendo camino en este mundo para romper con esta importante brecha.

Desde que Abbye "Pudgy" Stockton rompió con los estereotipos de que la mujer no podía levantar pesas y que debía estar sujeta a roles más “femeninos”, en la actualidad hay millones de mujeres que se han dedicado a este deporte, el cual no depende de un género sino de una fuerte mentalidad y hambre de superación.

Tal es el caso de una mexicana que desde su adolescencia incursionó en el mundo del fisicoculturismo y el levantamiento de pesas.

Se trata de Gabriella Legatty, quien es originaria de la Ciudad de México y que al pisar pro primera vez un gimnasio, le nacieron las ganas de poder llegar a los más altos estándares del fisicoconstructivismo, pues la inspiración llegaba de todas partes.

"En México no había tanto alcance a nivel culturista" Créditos: Facebook

En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, en el marco del evento The Fit Weekend, Gaby señala que conforme el tiempo pasaba, veía los cambios en su cuerpo que eran fruto de su dedicación, perseverancia y disciplina.

Después de ya algunos años de estar entrenando y alimentándome correctamente, mi coach de ese momento me alentó para entrar a los juveniles, en los juveniles de la primera vez que de en cuarto lugar y al siguiente año, gané como novata del año y quedé en segundo lugar en el juvenil.

Gabriella Legatty comentó que después de sus primeras participaciones en competencias de fisicoculturismo descubrió que podía escalar aún más alto en este mundo, pues se atrevió a llegar a concursos internacionales, siendo pionera en su categoría.

Salió una nueva categoría con la legendaria Dana Linn y ahí creo que fue cuando descubrí realmente mi lugar. A partir de ese momento, esta categoría no existía en México y bueno estuve molestando a la Federación como un año para que me abrieran la categoría, porque en realidad, aquí en México no había como que tanto alcance a nivel culturista. Me tardé un poquito, pero me abren en la categoría.

A partir de esto y debido a su perseverancia y superación fue que Gabriela se convirtió en la primera mujer mexicana a nivel internacional en lograr el título en la categoría Woman Physique “porque en mi primer evento internacional, gano mi primer carnet profesional”.

Gabriella comenta que si bien es cierto, no es fácil que este mundo se abra a las mujeres, debido a la gran cantidad de estereotipos y roles que se han visto tan arraigados desde hace muchos años, es necesario que se tenga en mente los intereses personales y las ganas de cumplir con los sueños que se desean lograr.

"Siempre se ve mal lo que no se conoce" Créditos: Especial

Aunque destaca que un físico como el que tiene actualmente no es muy común en las mujeres, ya que los estereotipos juegan un papel muy importante, Gaby señala que llegó a sufrir discriminación por su estilo de vida, enfrentandose a problemas como el machismo y la ignorancia.

Actualmente honestamente no es muy común, pero si en algún punto de mi carrera, sobre todo hace, no sé, unos ocho años más o menos, yo radico actualmente en Toluca y bueno allá la discriminación fue un poquito más, porque no conocían, no, entonces siempre se ve mal lo que no se conoce y sí, sí me tocó incluso hombres que se me pusieran como al tú por tú o empujones, o incluso cuando gané los nacionales me corrieron de mi trabajo, entonces fueron cosas bien complicadas porque sales del estereotipo.