La nutrición es la parte del fitness que menos se toma en cuenta, señala atleta Monserrat Naranjo

Cuando decidimos empezar un nuevo hábito, es normal que en los primeros días no sintamos ganas de querer continuar, pues no es algo a lo que estemos acostumbrados y además, no siempre es sencillo de cumplir, pero es ahí en dónde radica la disciplina y la perseverancia.

Al empezar un nuevo deporte, es necesario combinar la actividad física con un buena alimentación, siendo esta última la que menos se toma en cuenta, pero realmente es la que mayores resultados nos va generar.

En el mundo del fisicoculturismo, es común que muchas personas que inician se centren más en la parte del ejercicio y el cargar grandes cantidades de peso, pero en muchas ocasiones dejan de lado la parte de la nutrición y la buena alimentación.

Por lo anterior, es ahí cuando caen en la desesperación por no conseguir los resultados deseados, pero cabe destacar que para obtenerlos se necesita paciencia, pues todo buen proceso lleva su tiempo.

A la par de ello y con el auge de las redes sociales muchas personas solo siguen a aquellos que consideran un influencers, pero estos mismos puede que no siempre tengan el conocimiento necesario para asesorar a una persona lo cual podría poner en riesgo su salud.

Pero para poder ser un buen exponente de buenos hábitos y una sana alimentación, es necesario “predicar con el ejemplo”, algo que atletas como Monserrat Naranjo tienen muy claro, pues además de ser una exponente del fisicoculturismo, es también nutrióloga.

"Como servidor de la salud tienes que ser tu propia carta de presentación" Créditos: IG: monserratnaranjo_wellness

Predicar con el ejemplo

Como servidor de la salud tienes que ser tu propia carta de presentación, no puedo yo dar un consejo y tener sobrepeso, siento que ya va implícito y como que te ven así como un ejemplo, eres un líder al final del día.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Monserrat Naranjo comenta que para algunas personas que deciden iniciar un estilo de vida más saludable, no siempre es sencillo deshacerse hábitos que tienen muy arraigados y es en esa parte cuando un profesional debe intervenir de la manera adecuada para que pueda tener mejoras y resultados reales.

Si es una persona que lleva años de malos hábitos, no le puedes quitar todo eso de golpe, no lo va a soportar, no se va a adherir al plan, no va a ser sostenible y va a terminar pues dándose atracones o regresando a lo mismo.

Acota además que la alimentación y la nutrición no está contenida en los suplementos, pues es realmente en las comidas diarias y en los buenos hábitos en donde podemos generar un estímulo a nuestro cuerpo, mismo que en un futuro se transformará en resultados positivos.

Cuando eres una persona recreativa y que solo lo quieres hacer por verte bien, por sentirte bien para empezar, la suplementación y las pastillas y todo no son necesarias, o sea, todo está en la alimentación, todo lo que tú quieras y puedas encontrar está en la alimentación al final, los suplementos vienen de ahí.

Eres un líder al final del día de una pequeña comunidad Créditos: IG: monserratnaranjo_wellness

Aprender a alimentarse

Monserrat Naranjo señala que una de las principales claves para todo tipo de personas es aprender a alimentarse correctamente, algo que en especial la comunidad joven no toma en cuenta pues de inmediato recurren a otras alternativas y dejan de lado la alimentación.

Me han llegado muchos pacientes que un amado de gimnasio les recomendó x sustancia y dices no invente, tienes 16 años, ni siquiera sabes comer, o sea, ni siquiera, sabes que es una proteína que es un carbohidrato y ya te estás metiendo cosas que que al final te van a afectar.

Señala que además de tener una buena alimentación, es muy relevante que busquemos asesoría de calidad, pues son las personas especializadas quienes pueden darnos los consejos adecuados para lograr nuestro objetivo e incluso, si es buscamos información en internet, recurrir a fuentes confiables e información comprobable.

Si entras al campo del físicoculturismo y todo esto que es un poco más juicioso, pues todo lo que es la suplementación, asesorarte con personas que sepan y que que te atiendan, que si tú te sientes mal y les dices ‘oye, qué crees que noté que se me cayó un poquito el cabello’ ah, bueno, te escuchen y te digan que hacer. Como dice mi coach que eres ignorante por gusto actualmente, no, o sea, nosotros tenemos muchas herramientas que antes no se tenían.

Nutrición como principio de individualización

Monserrat Naranjo señala que una de los principios básicos de la nutrición es que cada cuerpo es diferente, lo cual lleva a un enfoque de requerimientos especializados e individuales, por ellos es que necesario cuidar el tipo de dietas que las personas siguen y a su vez, los suplementos que toman, ya que funcionan distinto para cada uno.

Además, en el mundo del fisicoculturismo, es necesario tomar en cuenta que hay requerimientos diferentes que en cierto punto podrían mal interpretarse, pero todo está basado en estudios y necesidades diferentes del cuerpo.

Con mi persona yo no hago actualmente en este momento lo mismo que hago a una semana de competir, o sea, una semana de competir tomo chorrocientas pastillas porque son chorrocientos, suplementos que necesito porque mi nutrición es bastante escasa, pero a lo mejor la gente lo puede malinterpretar y decir es que Montse toma eso todo todos los días no, no son todos los días lo estoy tomando en ese momento determinado porque en ese momento lo necesito, pero a lo mejor otra personita que vaya a competir igual conmigo no está tomando lo mismo porque somos dos personas diferentes cada quien tiene sus necesidades y cada quien su cuerpo reacciona diferente.

Llevar un balance y alimentarse bien, cuando lo llevas en práctica no es tan difícil como se piensa Créditos: IG: monserratnaranjo_wellness

La responsabilidad de lo que se dice

Finalmente, Montserrat destaca que el empezar en el mundo del fitness lo hizo por mejorar su salud y verse bien, sin embargo, actualmente se ha convertido en un referente para muchas personas, las cuales buscan un motivación en ella y pedir que las asesoren, lo cual le genera una gran responsabilidad sobre lo que comenta y sugiere.