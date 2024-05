Barras Praderas: la historia del Paul Villafuerte que es un referente internacional de la calistenia

En el mundo del deporte, existen muchas disciplinas que han demostrado ser útiles al momento de querer iniciar una vida más sana, obtener ganancias musculares y sobre todo mejorar nuestra capacidad física y mental. Aunque la práctica de algunos deportes requieren inversiones que en cierto momentos no podemos realizar, es bueno tomar en consideración que muchas veces, solo requiere contar con un poco de iniciativa, superación y ganas de querer mejorar nuestra condición.

Los gimnasios pueden ser un buen lugar para comenzar una vida más sana, pero el pago de inscripciones y mensualidades podrían representar un serio problema, afortunadamente, existen otras ramas del deporte que se pueden practicar, como lo es la calistenia.

Este deporte que es generalmente practicado en parques o centros llamados “barras” combina la fuerza y resistencia para lograr una mejora física en nuestro cuerpo, aunado a ello, no requiere ningún tipo de inversión, pues en la actualidad existen muchos lugares como estos, sobre todo al aire libre.

"Este es mi sueño y no se lo voy a regalar a nadie" Créditos: Hanzel Forteza

Uno de ellos y quizá el más famoso, el denominado “Barras Praderas” el cual se ubica en Naucalpan, Estado de México y que es dirigido por el campeón y atleta Paul Villafuerte, un gran iniciador y representante máximo de la calistenia en México.

Paul Villafuerte señaló en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, que no debemos hacer caso a las críticas que las personas hacen sobre nosotros, pues si hablan mal, es solo un sinónimo de que están triunfando.

Sigan sus sueños, que no caigan en las críticas, en los malos comentarios, porque la envidia en este deporte está al millón, no pueden ver que creces porque te quieren bajar. Siéntanse orgullosos, felices y contentos de que la gente hable mal, no importa, ustedes van para arriba y van creciendo.