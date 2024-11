Cinco maneras elegantes de usar el color marrón chocolate este otoño e invierno, según expertos en moda

En la temporada otoño-invierno hay tres básicos de moda que no faltan: abrigos, prendas cómodas y botas. Con estos elementos se arman diversos atuendos que suelen apegarse a los estilos elegante y moderno. Pero eso no es todo porque en la moda otros grandes protagonistas son los colores, ya que gracias a ellos se define el rumbo de una propuesta de look.

Dada la estación actual, el color marrón chocolate está en tendencia y eso explica por qué es parte de las pasarelas y outfits de las it girls más conocidas a nivel mundial. Además, tanto famosas mexicanas como de Hollywood eligen este color para armar sus looks otoñales, mismos que son punto de inspiración para la estación actual y los looks invernales.

De acuerdo con expertos en moda, se trata del color del momento porque es elegante y sofisticado. Lleva años presente en la temporada otoño-invierno porque es parte de los colores cálidos, es decir, aquellos que van del amarillo al rojo y, por lo mismo, incluye los colores naranja y verde y los tonos derivados del café, como el marrón e incluso el ocre.

Estos colores se caracterizan por transmitir conformidad y calidez, además de que son fáciles de combinar entre sí. En el caso específico del color marrón chocolate, deriva del café, que, además, es un color neutro; por ende, este tono que está en tendencia es ideal para romper con los colores neutros clásicos, que son el blanco y el negro.

El color marrón chocolate está en tendencia esta temporada otoño-invierno. Foto: Pinterest.

Cómo armar looks en color marrón chocolate

Expertos en moda citados por la revista Vogue México y Latinoamérica recomiendan usar este color de tres maneras, principalmente, ya que son propuestas fáciles de seguir y cada una permite tener un aspecto diferente usando los accesorios que seguramente ya se tienen en el guardarropas.

Total look

Como el nombre lo dice, consiste en armar outfits en un mismo color o sus tonos; por ende, se tendrá un look totalmente en color marrón chocolate, así que se tendrá un aspecto limpio. Esta tendencia de moda aplica tanto para atuendos formales como casuales.

Expertos en moda recomiendan cómo lucir este color. Fotos: Pinterest.

Abrigos

No hay temporada otoño-invierno sin abrigos y, por lo mismo, es la prenda que sí o sí se tiene que usar. Por su aspecto e imagen, los abrigos se vuelven en la prenda protagonista y por eso son perfectos para destacar en la moda, sobre todo si se quiere lucir un look en color marrón chocolate.

Prenda sobre prenda

Coloquialmente, en México está tendencia es llamada cebollita porque se usan varias capas; por un lado, se juega con las prendas, mientras que, por otro lado, hay mayor oportunidad de innovar. Esta es la invitación perfecta para sumar el color marrón chocolate de manera original.

