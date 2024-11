Este es el alimento de temporada que usaba María Félix para tener una piel radiante durante el invierno

Con la llegada de los meses más fríos del año, llegan también las terribles gripas y alergias que parecen no irse con nada, por lo que las y los expertos recomiendan consumir vitamina C para evitar contraer alguna infección respiratoria. Y una de las frutas más amadas durante esta temporada es la guayaba, misma que tiene un montón de beneficios no sólo para la salud, sino también para lucir una piel radiante sin importar las inclemencias del tiempo.

Pero el uso de la guayaba en tratamientos cosméticos caseros no es algo nuevo, pues fue la mismísima María Félix quien confesó las propiedades de esta fruta eran su secreto mejor guardado para lucir una piel de ensueño. Y es que "La Doña", no sólo era revolucionaria en su forma de pensar y su mensaje empoderador dirigido a las mujeres mexicanas, sino que también se ha demostrado que se encontraba adelantada en el mundo de la belleza, aprovechando siempre ingredientes naturales que se encuentran fácilmente en el país.

Es así como además de ser reconocida por su gran personalidad y carisma, "La Doña" también fue famosa por su característica piel suave y luminosa, y ahora sabemos que María Félix aprovechó los beneficios de la guayaba tanto de forma externa como interna ya que esta fruta, rica en nutrientes esenciales como la vitamina C, antioxidantes, y otras vitaminas y minerales, se destaca como un aliado en el cuidado de la piel y la salud general.

¿Cómo usaba la guayaba María Félix para tener un rostro luminoso?

En una época en la que no existían los productos cosméticos avanzados de hoy, María Félix recurría a remedios naturales para cuidar su piel, por lo que no era extraño verla usando la guayaba en mascarillas caseras, las cuales combinaba con otros ingredientes como la miel y el aceite de oliva, conocidos por sus propiedades hidratantes y calmantes. Hoy en día, estos remedios siguen siendo un aliado natural para cuidar la piel durante los meses más fríos del año y hay algunas maneras en las que puedes incorporar la guayaba a tu rutina de cuidado.

María Félix, la legendaria actriz del cine de oro mexicano y emblema de una belleza inigualable, continúa siendo fuente de inspiración para generaciones por sus secretos de cuidado personal y estilo de vida.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

Mascarillas faciales con pulpa de guayaba

Se ha descubierto que "La Doña" preparaba mascarillas caseras usando la pulpa de la guayaba; la mezcla, rica en vitamina C y antioxidantes, se aplica directamente sobre el rostro para combatir los signos de envejecimiento y mejorar la luminosidad. Una receta popular consiste en triturar la pulpa de una guayaba madura y combinarla con una cucharada de miel para obtener un efecto hidratante y suavizante. Esta mascarilla se deja actuar por unos 15 a 20 minutos antes de enjuagar, proporcionando un aspecto fresco y rejuvenecido.

Infusión de hojas de guayaba como tónico

Además de la fruta, María Félix también usaba las hojas de guayaba, conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Para ello se debe preparar una infusión con las hojas de la fruta y, una vez enfriada, se aplica como un tónico facial natural, por lo que puedes guardarlo en un frasco con atomizador o aplicarlo con un algodón. Este tratamiento ayudaba a reducir el enrojecimiento y mantener la piel equilibrada, mejorando su textura y previniendo brotes de acné.

Consumo diario de guayaba

Finalmente, María Félix entendía que la belleza empieza desde el interior, por lo que incluía la guayaba en su dieta regular. Al ser una fruta rica en vitamina C y antioxidantes, consumirla ayuda a proteger su piel contra el daño de los radicales libres y estimula la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y manteniendo un brillo natural.

Reconocida no solo por su talento y personalidad magnética, sino también por su apariencia impecable, la “Doña” supo aprovechar los recursos naturales de su época para mantenerse radiante y joven.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

¿Cuáles son los beneficios de consumir guayaba como María Félix?

El uso de ingredientes naturales en la cosmética y el cuidado personal no es nuevo, pues culturas antiguas, desde las civilizaciones mayas hasta la medicina ayurvédica, reconocieron el potencial de la guayaba en tratamientos de belleza y salud. La guayaba es originaria de México y Centroamérica, pero su popularidad se ha extendido a nivel mundial debido a su impresionante perfil nutricional. Los beneficios de integrarla a tu vida van desde:

Rica en fibra dietética: es una fuente importante de fibra dietética, lo que favorece una digestión saludable y ayuda a prevenir problemas digestivos como el estreñimiento. Un sistema digestivo eficiente contribuye a la eliminación de toxinas del cuerpo, lo que se refleja en una piel más clara y con menos imperfecciones.

Control del azúcar en la sangre: algunos estudios han demostrado que el consumo de guayaba puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es beneficioso para personas con riesgo de diabetes o que desean mantener un nivel de glucosa estable. Esto se debe a que la fibra ralentice la absorción de azúcares, ayudando a evitar picos de glucosa.

Propiedades anticancerígenas: los antioxidantes presentes en la guayaba, como el licopeno, han sido objeto de investigaciones que sugieren que pueden ayudar a proteger el cuerpo contra ciertos tipos de cáncer al neutralizar los radicales libres y reducir el daño celular.

Conocida por su característica piel suave y luminosa, María Félix aprovechó los beneficios de la guayaba tanto de forma externa como interna.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

Apoyo cardiovascular: la guayaba es rica en potasio, un mineral esencial que ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables ya reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, los antioxidantes contribuyen a mejorar la salud del corazón al prevenir el daño oxidativo y reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo).

Ayuda a la pérdida de peso: por ser baja en calorías y rica en fibra, la guayaba es una excelente opción para quienes buscan perder peso. La fibra proporciona una sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito y evitar el consumo excesivo de calorías.

Mejora la vista: la vitamina A en la guayaba ayuda a mantener la salud ocular y puede prevenir enfermedades relacionadas con la vista, como la degeneración macular y las cataratas. Consumir guayaba regularmente apoya una buena salud visual y protege contra los efectos negativos de la edad.

Refuerza la salud de la piel: la combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes no solo beneficia a la piel al reducir manchas y mejorar su textura, sino que también fortalece la barrera natural de la piel, protegiéndola contra los daños ambientales como la contaminación y la radiación UV.

Propiedades antimicrobianas: los extractos de guayaba tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir las infecciones. Esto es especialmente beneficioso para mantener la salud general y evitar que infecciones menores afecten la piel y otros órganos.

Beneficios antiinflamatorios: los compuestos antiinflamatorios de la guayaba pueden ayudar a reducir inflamaciones en el cuerpo, incluyendo aquellas que afectan la piel, como el acné y las erupciones cutáneas. Esto ayuda a mantener una piel sin enrojecimientos.

¿Cuándo murió "La Doña", María Félix?

María Félix, conocida como "La Doña", falleció el 8 de abril de 2002, a los 88 años. Curiosamente, su muerte ocurrió el mismo día de su nacimiento, lo que añadió un aura casi mística a su partida; nacida el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, México, María Félix fue una de las figuras más destacadas y emblemáticas del cine de oro mexicano. Su legado como actriz y símbolo de belleza la convirtió en una leyenda cuyas contribuciones al cine y la cultura latinoamericana siguen siendo recordadas y celebradas.

La guayaba es particularmente conocida por su alta concentración de vitamina C, que supera a la de las naranjas, y por contener antioxidantes como los flavonoides.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

El fallecimiento de María Félix ocurrió en la Ciudad de México mientras dormía, en la tranquilidad de su hogar. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y a sus admiradores en todo el mundo, por lo que sus amigos cercanos y la industria cinematográfica lamentaron profundamente su muerte, reconociendo que con su partida se cerraba un capítulo dorado del cine mexicano. Las estaciones de radio, los canales de televisión y los medios impresos rindieron homenaje a su vida y obra, resaltando tanto su imponente personalidad como su inigualable trayectoria.

Conocida por su carácter fuerte y una belleza que desafiaba las convenciones de su época, "La Doña" dejó un legado de más de 47 películas, colaboraciones con destacados directores, y una vida llena de anécdotas y romances que contribuyeron a su imagen de diva indomable. Su muerte marcó el fin de una era en la que las estrellas de cine no solo actuaban, sino que encarnaban una forma de vida única, pero su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de artistas y recordándonos que María Félix fue y siempre será un ícono inmortal de la cultura y el arte latinoamericano.

