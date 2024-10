Receta: aprende a preparar un delicioso atole de guayaba para chopear tu pan de muerto

Durante los días de celebración de Día de Muertos, muchas familias acostumbran reunirse para comer pan de muerto, puede ser en porciones individuales o un enorme pan para partir con todos nuestros allegados mientras celebramos a nuestros difuntos y compartimos mesa con ellos, pero para esa noche no te puede faltar un atole calientito.

Para esta temporada que no te falte un delicioso atole para chopear tu pan de muerto. Si no sabes qué preparar te vamos a compartir una receta súper fácil de atole de guayaba que está para chuparse los dedos. No necesitarás muchos ingredientes, pero todos los que se encuentran en la lista son indispensables. Te tomará al menos media hora en realizarla, así que tienes buen tiempo de conseguir todo lo que necesitas para hacerlo.

Recuerda que la guayaba es una fruta rica en vitaminas, fibra minerales que son muy beneficiosos para la salud. Además ayuda a prevenir enfermedades y mejora la salud del corazón, pero no son todos los aspectos positivos de consumirla, tiene muchos más que le ayudarán a tu organismo.

La guayaba es una fruta de temporada que puedes conseguir fácilmente, te sugerimos utilizar las que estén un poco maduras para que no tengas que agregar demasiado piloncillo para endulzar. para esta preparación puedes usar guayaba rosa o amarilla y si prefieres también puedes intercambiar el piloncillo por azúcar. También es importante que mantengas todos los ingredientes a temperatura ambiente para que no se corte nuestra preparación.

¿Cómo preparar atole de guayaba?

El atole de guayaba es para tomarse calientito en los días de frío y es perfecto para toda la familia. Hace muy buen complemento con el pan de muerto y la receta es muy barata. Esta preparación rinde aproximadamente tres litros, si quieres hacer más, duplica las cantidades de los ingredientes.

Ingredientes

2 tazas de agua

1 rama de canela

150 gr de piloncillo

350 gr de guayabas

1 de taza de agua

4 1/2 cucharadas de fécula de maíz

1/3 de cucharadita de bicarbonato

5 tazas de leche

Instrucciones para preparar atole de guayaba

Lava y pica las guayabas y pícalas en cuatro. En agua hirviendo agrega una raja de canela y piloncillo parta endulzar, una vez que se disolvió añade las guayabas partidas Una vez que soltó hervor, bajamos a la flama movemos un poco y dejamos que las guayabas se cocinen por 14 minutos y dejamos enfriar. Mientras tanto en un recipiente agrega la taza de agua, la fécula de maíz y revuelve, luego reserva. Una vez que se enfriaron las guayabas y su jugo lo llevamos a la licuadora a licuar perfectamente, luego agregas esta pulpa a la olla donde harás el atole, usa un colador para que no caigan las semillas. Lleva al fuego y agrega el bicarbonato, mezcla bien y después de 5 minutos agrega la leche, debe estar a temperatura ambiente. Mueve constantemente y vigila que no se caiga ni se queme En su primer hervor agrega la fécula de maíz, sigue moviendo y deja por 15 minutos más y listo.

Sigue las instrucciones correctamente y estará listo en media hora | Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de la guayaba?

Fuente de vitamina C : es rica en vitamina C, lo que la hace una excelente opción para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades como el resfriado común y la gripe.

: es rica en vitamina C, lo que la hace una excelente opción para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades como el resfriado común y la gripe. Antioxidante : contiene antioxidantes como los flavonoides y las vitaminas A y C, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

: contiene antioxidantes como los flavonoides y las vitaminas A y C, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Antiinflamatorio : tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en el cuerpo.

: tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en el cuerpo. Aumenta la producción de colágeno : la vitamina C en la guayaba es esencial para la producción de colágeno, una proteína que da estructura y firmeza a la piel.

: la vitamina C en la guayaba es esencial para la producción de colágeno, una proteína que da estructura y firmeza a la piel. Apoya la salud digestiva : la guayaba contiene fibras y antioxidantes que pueden ayudar a prevenir el estreñimiento y reducir el riesgo de enfermedades digestivas.

: la guayaba contiene fibras y antioxidantes que pueden ayudar a prevenir el estreñimiento y reducir el riesgo de enfermedades digestivas. Baja el colesterol : es baja en grasas y rica en fibras, lo que la hace una excelente opción para aquellos que buscan bajar el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

: es baja en grasas y rica en fibras, lo que la hace una excelente opción para aquellos que buscan bajar el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Ayuda a controlar la presión arterial: es rica en potasio, un mineral que puede ayudar a reducir la presión arterial y prevenir la hipertensión.

Recuerda que la guayaba es una fruta rica en vitaminas, fibra minerales que son muy beneficiosos para la salud | Foto: Freepik

