El suéter súper calientito y elegante que usó María Félix en los 60 y regresa para este frío otoño

La época del Cine de Oro en México nos regaló espectaculares actuaciones y un estilo que incluso hoy en día sigue siendo referencia a la hora de vestir. Pero una de las divas que realmente marcó al mundo con su embriagadora personalidad y gran estilo fue, sin duda alguna, María Félix y es que con esa elegancia innata que la caracterizó, "La Doña" dejó una huella profunda no solo en la pantalla grande, sino también en la cultura popular y en la moda, donde continúa siendo una fuente de inspiración inagotable para diseñadoras, artistas y generaciones de mujeres.

Es así como su influencia va más allá de la gran pantalla, ya que se convirtió en un ícono del estilo que trascendió fronteras, y cuya estética aún resuena en el ámbito nacional e internacional. De la misma forma, su personalidad fuerte y su capacidad para desafiar las normas establecidas la colocaron en el centro de la escena cultural y artística de su época y como la mujer multifácética que fue, la actriz también dejó su marca en el mundo de la moda.

Y es que en una época en la que las mujeres eran tradicionalmente vistas bajo roles sumisos y conservadores, "La Doña" rompió con esos moldes, redefiniendo lo que significaba ser una mujer poderosa. Este aspecto fue crucial para convertirla en una musa para distintas diseñadoras que vieron en su estilo una fuente de constante innovación; pero entre los muchos looks que la inmortalizaron, hay una prenda en especial que esta temporada Otoño-Invierno 2024 regresa con mucha fuerza.

El suéter básico que María Félix convirtió en una prenda elegante

No es un secreto que María Félix sabía cómo utilizar su vestuario para proyectar una imagen de poder y confianza, por lo que desde sus apariciones en la pantalla hasta sus momentos más íntimos, "La Doña" siempre mantuvo una imagen impecable, demostrando que la elegancia no reside en las prendas, sino en la actitud con la que se llevan.

Al igual que María Félix, las mujeres de hoy buscan prendas que les permitan expresar su poder y sofisticación sin sacrificar la comodidad.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

De esta forma, aunque "María Bonita" podía lucir majestuosa en vestidos de alta costura o joyas deslumbrantes, también era capaz de enaltecer los atuendos más sencillos y este es uno de los aspectos más fascinantes de su legado en la moda: la capacidad de proyectar elegancia incluso con los elementos más básicos del guardarropa.

Un ejemplo icónico de esto es la célebre fotografía de María Félix tomada en la década de 1960, donde la actriz aparece posando frente a un autorretrato realizado por la artista argentina Leonor Fini, conocida por su trabajo surrealista. En esa imagen, "La Doña" lleva un suéter de lana de cuello de tortuga blanco, una prenda sencilla que, en su caso, adquirió una sofisticación excepcional.

A pesar de su simplicidad, el suéter de lana que Félix utilizó en esa imagen se ha convertido en un referente de estilo, un testamento de cómo la elegancia puede residir en los detalles más discretos y es que este look no solo era cómodo y funcional, sino que también logró transmitir una sensación de empoderamiento; es así como en la fotografía, María Félix demuestra que la moda no siempre se trata de llamar la atención con piezas extravagantes, pues a veces, la verdadera distinción radica en cómo se lleva lo más sencillo.

En un mundo donde las tendencias pueden ser efímeras y rápidamente olvidadas, la capacidad de adoptar un estilo clásico y hacerlo propio es lo que verdaderamente define a un ícono de la moda.

Fotografía: Vogue/Leonor Fini.

3 formas de usar el suéter blanco de cuello de tortuga que inmortalizó María Félix

Si bien esta icónica prenda fue protagonista de los años 60, ahora en pleno 2024 el suéter de lana de cuello de tortuga en tonos neutros que inmortalizó María Félix está nuevamente en tendencia ya que diversas colecciones de otoño-invierno han adoptado esta prenda como un básico indispensable para la temporada. Diseñadoras y estilistas coinciden en que este tipo de prendas, simples pero bien confeccionadas, son claves para lograr un estilo refinado y versátil.

Y el renacer de esta prenda en la escena contemporánea de la moda reafirma lo que muchos ya sabían: María Félix estaba adelantada a su tiempo. El estilo que ella personificó en su día ha regresado con fuerza en pasarelas y en las calles, donde el street style ha abrazado esta tendencia de suéteres cálidos, neutros y atemporales; pues la versatilidad de un suéter de lana blanco, como el que usó "La Doña", permite que sea combinado con una amplia gama de atuendos y aquí te dejo algunas recomendaciones para que lleves toda la elegancia durante los meses más fríos del año.

Look sofisticado de oficina

Para un outfit formal ideal para la oficina o reuniones de trabajo, puedes combinar el suéter blanco de cuello de tortuga con pantalones de pinza o pantalones de vestir de cintura alta en tonos neutros como el negro, gris o azul marino. Agrega un cinturón delgado para definir la cintura y un blazer estructurado en tonos oscuros o beige; completa el look con unos zapatos de tacón bajo o botines en cuero negro o marrón. Este conjunto es perfecto para lograr una apariencia profesional, sin perder la comodidad ni la elegancia.

María Félix, también conocida como "La Doña", sigue siendo una de las figuras más icónicas y recordadas en el mundo del cine y la moda, décadas después de su muerte.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

Estilo casual chic para el día a día

Si buscas un look casual pero con un toque refinado, puedes combinar el suéter con unos jeans ajustados o rectos en tono oscuro, como el negro o azul marino y unas botas planas o zapatillas blancas. Agrega una gabardina o abrigo largo en camel o gris para los días más fríos y accesorios sencillos, como un bolso de cuero o gafas de sol; este estilo es ideal para días de trabajo más relajados, salidas casuales o incluso para pasear por la ciudad.

Conjunto elegante para una salida nocturna

Para una ocasión más formal o de noche, puedes optar por combinar el suéter blanco de cuello de tortuga con una falda midi en satén o seda, de preferencia en colores oscuros como el negro, borgoña o verde esmeralda. Un cinturón ancho en la cintura puede añadir un toque elegante, mientras que unos tacones altos estilizarán la figura y puedes complementar el look con joyas delicadas y un bolso de mano elegante, combinando lo clásico con lo moderno y perfecto para cenas o eventos nocturnos.

¿Cuándo murió María Félix?

Es innegable que María Félix fue una de las figuras más importantes del Cine de Oro Mexicano y un ícono cultural de renombre internacional. Su muerte el 8 de abril de 2002 en la Ciudad de México, a los 88 años, coincidió con el día de su cumpleaños, lo que muchos consideran un hecho simbólico.

La clave de su éxito, tanto entonces como ahora, radica en su simplicidad y capacidad de adaptarse a cualquier ocasión.

Fotografía: Instagram/@mariafelixoficial_

De acuerdo con reportes oficiales, "La Doña" falleció debido a un paro cardiovascular mientras dormía en su residencia; su muerte conmocionó a México y a gran parte del mundo hispanohablante, ya que, para entonces, su imagen y legado ya se habían convertido en una leyenda.

Tras su fallecimiento, María Félix fue velada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, uno de los recintos culturales más importantes del país, un honor reservado para los grandes personajes de la cultura mexicana. Miles de personas acudieron a darle el último adiós, entre ellos políticos, actores y fans que la admiraban profundamente. Finalmente, sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés de la Piedad en la Ciudad de México, junto a los de su madre.

