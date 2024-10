Paty Cantú revela ser familiar de María Félix, ¿cuál es el lazo sanguíneo que comparten?

El cine mexicano nos ha dejado conocer a personalidades espectaculares que dejaron su huella en la historia, pero una de las más icónicas es, sin duda alguna, la inigualable María Félix. Y es que la actriz es conocida no solo por su talento actoral, sino también por su imponente personalidad y vida personal cargada de controversias; por ello, a lo largo de su carrera se destacó no solo por su innegable belleza, sino también por su carácter fuerte, capaz de enfrentar cualquier situación con una aguda rapidez mental y respuestas mordaces que cimentaron su fama como una de las actrices más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano.

Su legado no solo se ha mantenido vivo en la cinematografía, sino también en la cultura popular ya que las anécdotas sobre su vida siguen siendo tema de interés y su impacto en la sociedad mexicana permanece a través de las generaciones. Conocida por su rol en películas inolvidables como "Doña Bárbara" (1943) y "Enamorada" (1946), "La Doña" sigue siendo una figura mítica del entretenimiento mexicano, marcada por una vida pública y privada llena de misterios y leyendas.

De esta forma, el genio y figura de María Félix ha ido alimentándose con los años, por lo que aunque murió el 8 de abril de 2002 (mismo día en el que nació, pero de 194), su legado continúa vivo a través de las anécdotas y recuerdos de quienes continúan hablando de ella. Pero en los últimos días, Paty Cantú sorprendió al mundo al confesar que tiene una conexión familiar con "La Doña".

A través de "El Podcast Del Momento" conducido por Turbulence & Burrita Burrona, la cantante pop mexicana Paty Cantú sorprendió a sus seguidores cuando confesó para el programa que María Félix era su tía abuela, declaraciones que rápidamente la volvieron tendencia en distintas redes sociales, pues nunca antes había hecho alguna afirmación como esta

Esta revelación generó un gran revuelo ya que eran muy pocas las personas conocían este detalle sobre la ascendencia de la cantante pop. Aunque su parentesco con Félix es lejano, el hecho de estar conectada a una de las figuras más importantes del cine mexicano causó gran emoción entre sus seguidores.

Pero la sorpresa no terminó ahí ya que en esa misma conversación, Cantú también habló sobre cómo esta conexión familiar influyó en su carrera musical, revelando una sorprendente anécdota que involucra al mismísimo "Divo de Juárez", Juan Gabriel. Según la cantante, Juan Gabriel estaba al tanto del lazo familiar que la unía a María Félix, lo que jugó un papel importante en su invitación para participar en el icónico álbum "Los Dúos 2", en el cual el afamado cantante colaboró con artistas de renombre internacional.

No sé cómo Juan Gabriel sabía todo de la vida y esto también lo sabía. Mi parentesco, por más lejano que fuera, con María Félix el señor Juan Gabriel lo sabía. Entonces, pasan los años y me llega un correo donde Juan Gabriel me invita a participar en 'Los Dúos 2' y no recuerdo qué canción me mandó, pero yo todavía leo el correo y en lugar de contar ‘Sí señor, lo que usted quiera’ le dije ‘A mí me gustaría cantar más 'No discutamos', qué le parece’, contó Paty Cantú en dicha entrevista.