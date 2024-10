Wendy Guevara responde a comentario transfóbico de Eduardo Verástegui: "Ya pasó su tiempo"

Eduardo Verástegui ha dado de qué hablar por sus explosivas declaraciones, como la más reciente sobre Wendy Guevara a quien se refirió usando pronombres masculinos. El actor llamó “vato” a la influencer, quien, fiel a su estilo, no dudó en defenderse enviando un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Durante una entrevista para el programa “Hoy Día”, Eduardo Verástegui habló sobre la integrante de “Las Perdidas” y lanzó comentarios por los que usuarios en redes sociales lo calificaron de transfóbico. Además, recientemente señaló que dos hombres habían ganado “La Casa de los Famosos México” destacando el triunfo de Mario Bezares y refiriéndose con ello también a la youtuber.

“Esto no es una opinión, es la verdad, ¿por qué la verdad va a ofender? Como la digas es otra cosa. Estoy convencido, la verdad está conmigo, Wendy es un vato (…) Tengo el derecho de expresar lo que yo creo y, ¿dónde está la tolerancia? (…) Todo el tiempo a mí no me han bajado, ya no sé ni de qué. Todo el tiempo están atacando, hablando, difamando, echando mentiras, pero la verdad siempre sale a flote”, dijo Verástegui.