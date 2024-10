Wendy Guevara revela que Poncho de Nigris le regaló una bata que era de “La Tigresa”

Aunque pocas personas se imaginaban que Wendy Guevara y Poncho de Nigris encontrarían una bella amistad dentro de La Casa de los Famosos México en su primera edición, ahora las celebridades además de tener comunicación constante también trabajan juntos y tienen detalles uno con el otro.

Recientemente Wendy Guevara en una de las transmisiones en vivo que hace constantemente en redes sociales dio a conocer que Poncho de Nigris le hizo un regalo muy importante, y es que lo que le obsequió el empresario e influencer fue un objeto muy preciado y con un valor significativo.

Lejos de joyas, relojes u otras cosas de alto valor monetario, lo que Poncho de Nigris le regaló a Wendy Guevara es una bata con estampado de animal print, que presuntamente un posesión de Irma Serrano conocida como “La Tigresa”, una actriz muy popular en el cine de ficheras.

Y es que Wendy Guevara contó que Poncho de Nigris le regaló la pieza original que utilizó Irma Serrano “La Tigresa”, aunque varios de los internautas mencionaron que podría ser solo una broma de la influencer debido a que su amigo regiomontano fue vinculado sentimentalmente varios años con la actriz que cabe destacar falleció en 2023.

“Esa bata, les voy a decir algo y que me disculpe el señor Poncho de Nigris, pero esta bata me la regaló Poncho de Nigris porque el señor no puede con su pasado y esta bata era de ‘La Tigresa’, de la señora ‘Tigresa, sí con la que salía Poncho de Nigris, la que utilizó, la que le regaló como 8 mil relojes Cartier”, es lo que menciona Wendy en su transmisión en vivo.