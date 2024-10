Wendy Guevara se va de México, ¿qué pasará con Nicola Porcella?

Wendy Guevara es una de las influencers más destacadas en México, la autenticidad y simpatía mostrada en cada uno de sus videos de redes sociales le ganaron el corazón del público desde 2017 con el clip junto a Paola Suárez que les ganó el título de “Las Perdidas”. Aunque ahora la también modelo posee fama y goza de un arrollador éxito ha decidido expandir sus horizontes y para ello se despedirá de México y, por tanto, de Nicola Porcella con quien vive actualmente.

Aunque ya tenía gran alcance gracias a redes sociales, su paso por “La Casa de los Famosos México” impulsó aún más la popularidad de Wendy Guevara y la llevó a ser parte de momentos destacados en la industria o como imagen de importantes marcas. Ante tal éxito surgieron nuevos proyectos que llevarán a la influencer fuera del país durante un tiempo indeterminado, así lo reveló en entrevista para el programa “Hoy” en el que indicó que su próximo destino será Miami, Florida.

“Lo que me impulsa es mi familia, el estar bien, el generar algo para mi futuro y hacer nuevos proyectos (…) Voy a estar una temporada en Miami, va a estar muy bonito. La verdad va a estar muy padre. Amo a mi familia en León, pero ahorita mi familia en Ciudad de México es Nicola, solamente estamos Nicola y yo viviendo juntitos y somos como una pequeña familia, pero es gracias al trabajo y a la gente que nos pone aquí”, dijo la influencer.

Wendy Guevara responde a comentario transfóbico de Adrián Marcelo

Ha pasado un año desde que la originaria de León, Guanajuato, ganó “La Casa de los Famosos México”, pero el éxito que obtuvo se mantiene como una sombra para las nuevas temporadas. Así ocurrió recientemente, pues más de una vez fue comparada con otros participantes como Ricardo Peralta y se ha visto involucrada en múltiples polémicas por comentarios en su contra, como el de Adrián Marcelo en redes sociales.

Tras anunciarse el triunfo de Mario Bezares en la segunda temporada, el influencer regiomontano publicó un comentario transfóbico en el que se refiere a Wendy Guevara: “Segundo hombre que gana de manera consecutiva”. El mensaje no pasó desapercibido y fanáticos de la creadora de contenido no dudaron en defenderla, aunque ella no dudó en pronunciarse al respecto y poner al youtuber en su lugar.

“Ya no me etiqueten en lo que dice Adrián, que segundo hombre que ganó. Ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más, bebé. Yo muy perra dije: ‘Si gana un hombre sería espectacular porque obvio ya ganó uno con implantes y con diferentes gustos y yo siento trans’, pero sí, desde niñito, soy chiquillo, soy hombre, pero ahora soy una chica trans, ese chiste lo he dicho siempre”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

Wendy Guevara revela que se irá de México durante un tiempo. Foto: IG @nicolaporcella12

Sigue leyendo:

Nicola desmiente a Paolita Suárez, asegura que nunca ha tenido nada más allá que una amistad con Wendy

Le impiden a Gala Montes responder pregunta sobre su mamá, así fue el incómodo momento: VIDEO