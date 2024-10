Nicola desmiente a Paolita Suárez, asegura que nunca ha tenido nada más allá que una amistad con Wendy

Una nueva polémica salió a la luz luego de que se diera a conocer que la famosa integrante del grupo de influencers "Las perdidas" Paolita Suárez, supuestamente dijera que el reconocido actor Nicola Porcella y su compañera Wendy Guevara son más que amigos y que incluso habían pasado "cosas" entre ellos.

Dichas declaraciones se volvieron rápidamente virales, y fueron tomadas como ciertas por muchas personas quienes argumentaban que ya se tenían sospechas, sobre todo porque han mantenido una buena relación desde que ambos participaron en la primera temporada el reality de televisión "La Casa de los Famosos México", al grado de convertirse en roomies fuera del programa, sin embargo, Nicola rompió el silencio y salió a aclarar la situación.

Nicola Porcella y Wendy Guevara son grandes amigos

Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

En una entrevista realizada por el equipo del canal de YouTube "Qué buen chisme", Nicola Porcella desmintió las declaraciones supuestamente hechas por Paolita Suárez, pues cuando se le cuestiono si lo dicho por la influencer era verdad, inmediatamente contesto que no, que nunca ha pasado nada y que era mentira.

"No, no nunca ha pasado nada, no, es mentira" , dijo Nicola Porcella.