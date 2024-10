Colores pastel, la tendencia de moda que Kate Middleton impone con sus looks más elegantes

Las lecciones de moda no sólo vienen de las pasarelas, sino también de las royals. Una de ellas es Kate Middleton, quien desde que se unió a la familia real británica ha cautivado con sus looks debido a que son elegantes y sofisticados. Como toda una experta, apuesta por diferentes estilos, mientras se mantiene fiel a su esencia. Para la princesa de Gales, una tendencia básica consiste en portar atuendos en colores pasteles.

Por lo general, la moda del otoño e invierno se asocia con colores sombríos, pero la esposa del príncipe William ha demostrado que no necesariamente tiene que ser así. Mediante sus apuestas de moda, la futura reina de Inglaterra expone que las opciones son ilimitadas y todo depende del gusto personal; en su caso, se apega a los colores claros que han usando diversas representantes de la familia real británica, empezando por la reina Isabel II y la princesa Diana.

Kate Middleton sigue la tendencia de vestir en tonos pastel durante el otoño y el invierno, lo que diversas casas de moda han destacado. Esto quiere decir que la nuera del rey Carlos III se apega a lo más destacable de esta industria y así le da vida a sus looks otoñales.

Kate Middleton destacan por sus elecciones de moda elegantes. Foto: Pinterest.

Qué colores usa Kate Middleton en sus looks

Debido a que la gama de colores es amplia, la princesa de Gales porta atuendos en diversos colores pastel. Sin embargo, los más destacables son el rosa, azul, durazno y verde. Cada uno le favorece a su tez y cabello oscuro, ya que son colores generosos; esto quiere decir que son fáciles de combinar, sobre todo con los colores neutros, es decir, el beige, blanco, café, marrón y gris.

La futura reina de Inglaterra ama los colores pastel. Foto: Pinterest.

Qué tendencias de moda sigue Kate Middleton

Además de que Kate Middleton es fan de los colores claros, también apuesta por tendencias infalibles; sus preferidas son la tendencia total look, también llamada monocromática, y tendencia bicolor. Como sus nombres lo indican, consisten en armar looks con un sólo color -o gamas de un mismo color- y o dos colores.

Kate Middleton ha demostrado que los colores pastel son perfectos para el otoño. Foto: Pinterest.

Por ende, recrear los looks de la futura reina de Inglaterra es fácil. La clave es elegir prendas en buen estado y con excelentes acabados porque permiten que los outfits se vean presentables, así que tienen ese aire royal. También es necesario usar accesorios que sean discretos para no recargar los looks. Finalmente, basta con usar joyería delicada y fina.

Sigue leyendo:

Pantalones wide leg, la prenda que sí o sí tienes que usar este otoño, de acuerdo con expertos en moda

Belinda renueva su look y regresa a las trenzas de los años 2000: “No me gusta encasillarme”