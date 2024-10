Belinda renueva su look y regresa a las trenzas de los años 2000: “No me gusta encasillarme”

A sus 35 años de edad, Belinda se ha consagrado como actriz y cantante y lo deja de manifiesto con su evolución artística. Por la naturaleza de su carrera y pasión por la moda, también se ha convertido en una referente en este cambiante mundo. La expareja de Christian Nodal dejó en claro que es camaleónica y renovó su imagen.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de la serie “¿Quién lo mató?” publicó una historia en la que presume su nuevo look que se inspira en tendencias que estuvieron en auge en los años 2000. La nueva propuesta de la intérprete de “Ángel” y “Cactus” se inspira en las trenzas que usó en aquellos años, así que apostó por la nostalgia.

Belinda renovó su imagen debido a que es la portada inaugural de NewBeauty en español, revista a la que le concedió una entrevista y platicó de su carrera que se inició hace más de 20 años. Asimismo, la estrella española nacionalizada mexicana subrayó que le gusta renovarse siempre porque “no me gusta encasillarme”.

Durante la charla, la actriz de la serie “Bienvenidos a Edén” reiteró “no me gusta sentirme como un león enjaulado. Me gusta la libertad de expresión” y tanto su música como estilo son maneras de exponer aquello que piensa, siente y ama, razón por la que cambia en cada proyecto que realiza.

Belinda regresó a sus icónicas trenzas con las que enamoró en los años 2000. Foto: NewBeauty.

Belinda, una Frida Kahlo moderna

En este caso, Belinda aprovechó la portada de NewBeauty para recurrir a las trenzas que tanto ama. Este peinado no fue casualidad, ya que también fue parte del look que se eligió para destacar aspectos de la cultura mexicana y, de cierta manera, le hizo guiño a la fallecida pintora mexicana Frida Kahlo.

El peinado fue acorde al outfit tejido que portó la famosa, quien expresó “me encanta este look. Me fascina la ropa de tejidos, como en mi video de ‘La mala’ que todos son diseñadores mexicanos que se dedican a literalmente hacer toda la ropa a manos con bordados”.

La actriz y cantante le rindió tributo a la cultura mexicana con su estilo. Fotos: NewBeauty.

Además de las trenzas al estilo Frida Kahlo, Belinda también usó mechones rosas y azules, que también estuvieron en auge en los años 2000 y usaron diversas estrellas de Hollywood, como Avril Lavigne y Christina Aguilera. “Me encanta el peinado porque imagínate hacer todo ese look de las trenzas y el pelo rosa. Me fascina siempre que me pongo el pelo rosa”, precisó la intérprete de “Amor a primera vista”.

Sigue leyendo:

Así fue la creación del vestido de Aislinn Derbez con germinado de chía e incrustación de pedrería, hecho por manos mexicanas

Natalia Téllez comparte con su look moderno cómo usar con clase un mono de encaje este otoño