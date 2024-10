Así fue la creación del vestido de Aislinn Derbez con germinado de chía e incrustación de pedrería, hecho por manos mexicanas

Aislinn Derbez se robó la atención mundial hace unos días al participar en la Semana de la Moda en Milán, donde demostró que las mexicanas también dominan esta industria y lo logró de una forma épica con un minivestido de corte strapless, así como un recogido para sumarse a la tendencia de llevar mascadas en la cabeza. Su belleza y acertado look para un evento tan importante rápidamente la llevaron a estar en boca de todos, por lucirse de forma única, pero si hubo algo que llamó la atención de su look fue lo innovador que resulta.

Pues para la ocasión la actriz no sólo apostó por un diseño que la hiciera brillar, algo a lo que ya está acostumbrada, sino que apostó por un look de la marca mexicano Iann Dey, quien le confeccionó un hermoso vestido de pedrería, aunque esta no fue la única gran protagonista. Al poner atención a los pequeños detalles se aprecia cómo entre la decoración de la prenda emergen pequeñas ramas de color verde completamente naturales. ¿La razón?, que se llevo un germinado de chía con el que se robó todas las miradas.

"Los CNMI #SustainableFashionAwards que celebran y premian a las marcas y empresas (tanto ya posicionadas como emergentes), que se distinguen por su compromiso, visión, apoyo a la artesanía, la economía circular, derechos humanos, justicia ambiental y biodiversidad, entre otras increíbles categorías. El vestido es de @iann_dey y todo es bordado a mano con miles de pequeñas piezas de madera, cristales, piedras, lentejuelones y germinado real", escribió Aislinn Derbez en una publicación de Instagram.

Este es el espectacular vestido de Aislinn Derbez. (Foto: IG @aislinnderbez)

El diseño causó tanto furor que la hija de Eugenio Derbez le dedicó varias publiacaciones en Instagram a su atuendo para la Semana de la Moda en Milán y ahora la firma mexicana Iann Dey compartió un video contando cómo fue el paso a paso para tener una prenda tan única y original como esta. Aunque el look se volvió viral hace una semana, el video del proceso de confección fue compartido hace unas horas y aquí te contamos todo lo que se sabe.

Diseñador de famosas revela cómo germinó chía en el vestido que Aislinn Derbez usó en la Fashion Week de Milán

En un video compartido en TikTok la marca Iann Dey dejó ver cómo después de tener la confección del vestido lista y ya montada en un maniquí, comenzó el trabajo para germinar la chía y entremezclarla con la incrustación de pedrería y lentejuelas. Por supuesto, todo este proceso se realizó completamente a mano; parte del proceso ocurrió de la siguiente manera:

Remojar las semillas de chía para activarlas y posteriormente iniciar con la germinación.

Una vez listas con pequeñas pinzas se colocaban trozos de algodón mojado que se aplicaba cuidadosamente en el vestido.

Después se cubría el algodón con la chía.

Por varios días se roció la prenda con agua para continuar con el crecimiento de las plantas; el resultado fue un éxito.

De cerca la presencia de las plantas se aprecia mejor. (Foto: IG @aislinnderbez)

"Este vestido, diseñado especialmente para @AislinnDerbezha sido meticulosamente bordado a mano con miles de diminutas piezas de madera, cristales, piedras y lentejuelas. Además, pasó por un innovador proceso de germinación de chía, lo que permitió que crecieran plantas naturales directamente sobre la prenda, creando una fusión única entre la naturaleza y la alta costura", se lee en el tiktok de la firma mexicana.

¿Quién es Iann Dey?

Iann Dey es una marca cien por ciento mexicana originaria de León, Guanajuato, y las mentes creativas detrás de estos icónicos diseños son sus fundadores, Iván Gallegos y David Marquez. De acuerdo con Vogue México, este dúo inició en la industria desde hace 12 años y que antes de adentrarse en las confecciones, principalmente nupciales, eran zapateros, uno de los oficios tradicionales de su estado.

En sus redes sociales han dejado ver no sólo cómo han vestido a Aislinn Derbez, sino a una larga lista de celebridades nacionales y extranjeras, entre las que se incluye Ángela Aguilar, Wendy Guevara, Belinda y Yalitza Aparicio, pero también algunas modelos y socialités como Naomi Campbell y Paris Hilton.

¿Qué opinas de este diseño? (Foto: TikTok @ianndey)

