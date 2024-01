EMOM: El ejercicio para tener cuerpazo en 2024, que puedes hacer en solo media hora y sin ir al gym

Uno de los entrenamientos físicos que se ha puesto de moda últimamente es el EMOM , una serie de ejercicios de alta intensidad que buscan exprimir hasta la última gota de energía con el fin de maximizar los resultados en poco tiempo.

Si uno de tus propósitos de Año Nuevo 2024 es ser más constante en el ejercicio o incluso empezar un programa de entrenamientos, pero no sabés cómo comenzar o qué ejercicios son mejores para ti, el EMOM es una opción perfecta: No te quitará mucho tiempoo y te dará una condición física óptima que te permitirá bajar de peso y transformar tu cuerpo para verte más atlético.

¿Qué significa EMOM?

Por sus siglas en inglés, significa 'Every Minute On The Minute', en español 'Cada Minuto por Minuto'. Propone una serie de repeticiones de varios ejercicios en un lapso de tiempo con el fin de trabajar y desarrollar la resistencia. Su característica es que es un trabajo intenso pero no durará más de media hora y terminarás exhausto como si hubieras entrenado más de una hora.

El EMOM es el equivalente al entrenamiento HIIT en cuanto a que los intervalos de descanso son muy breves y la intensidad de los ejercicios va aumentando conforme avanza la sesión.

El EMOM te ayudará a lograr la figura que tanto deseas

¿El EMOM es para todos?

Si no presentas una condición de salud que te impida moverte, y ya tienes experiencia realizando actividad física, sí, el entrenamiento EMOM es para ti, y hay muchas opciones de principiantes a avanzados para que puedas empezar con ejercicios más ligeros mientras desarrollas resistencia, hasta que puedas realizar una sesión de mayor intensidad.

¿En cuánto tiempo se transforma mi cuerpo con el EMOM?

Si mantienes un programa de entrenamientos de por lo menos 4 días a la semana, combinado con un sistema alimenticio saludable, bajo en azúcaresm grasas y carbohidratos, en tres meses podrás ver resultados. Tus músculos estarán más firmes y tu condición física estará más óptima.

Debido a que el EMOM es un entrenamiento que compromente al 'core', tu abdomen estará más tonificado y se verá de lo mejor. Bastan solo tres meses para lograr resultados y transformar tu cuerpo en lo que siempre has deseado.

No necesitas ir al gym para entrenar como un atleta en 2024

¿Dónde encuentro rutinas de ejercicios EMOM?

En YouTube puedes encontrar canales de entrenadores certificados que ofrecen clases gratis de EMOM de todos los niveles. Te dejamos esta playlist que es ideal para comenzar a entrenar. Te recomendamos empezar con los ejercicios más leves e ir midiendo tu condición física y tu resistencia hasta saber en qué nivel estás.

Después de dos semanas, intenta hacer una sesión más intensa y ve desafiando tus límites físicos, cuidando tu cuerpo para no sufrir lesiones.

Antes de iniciar un programa de entrenamiento físico intenso, consulta con tu médico para saber cuál es la actividad ideal para ti y por dónde es mejor comenzar de acuerdo a tu edad, complexión, hábitos diarios y estado de salud. No comprometas tu cuerpo en ejercicios riesgosos con los que podrías lesionarte. Asesórate primero.