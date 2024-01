Empieza este viernes 12 de enero con el entrenamiento EMOM de 20 minutos que transformará tu cuerpo

Si te propusiste hacer ejercicio al iniciar el día, ¡bien por ti! La actividad física matutina te ayudará a deshacerte de la grasa abdominal y a tener energía y buen humor durante tu jornada.

al iniciar el día, ¡bien por ti! La te ayudará a deshacerte de la grasa abdominal y a tener energía y buen humor durante tu jornada. Si lo tuyo no es el gimnasio, no te preocupes, te recomendamos esta rutina EMOM y para realizarla solo necesitas 20 minutos, y estás listo para el día.

El entrenamiento EMOM o 'Every Minute On The MInute' por sus siglas en inglés, es uno de los métodos de actividad físca más innovadores y en tendencia este 2024. Propone un trabajo de fuerza y resistencia en una sesión de corta duración pero de intensidad que va incrementando con los minutos. Es ideal para adelgazar y al terminar sentirás que hiciste una hora de gimnasio.

Empieza el día con esta rutina de EMOM perfecta para adelgazar y estrenar figura de impacto

Si eres de los que no tiene tiempo o no les gusta ir al gym, el entrenamiento EMOM es para ti. Está diseñado para hacerse desde casa y no necesitas equipo; puedes hacer rutinas trabajando con tu peso corporal si así lo deseas y puedes ir modulando la intensidad y la duración según tu condición física y tus propias necesidades.

Los 3 ejercicios eficaces para eliminar la pancita y moldear el abdomen

Si quieres adelgazar, haz que cada minuto cuente con este entrenamiento.

Rutina de 20 minutos de EMOM para adelgazar y estrenar cuerpazo en 2024

Antes de comenzar, asegúrate de estirar bien tu cuerpo y calentar articulaciones para evitar lesiones. Esta rutina de EMOM está diseñada para personas que ya han hecho actividad física previa y tienen experiencia en ejercicios de peso corporal. Si sientes que no tienes la suficiente resistencia, puedes disminuir la intensidad y el número de repeticiones.

¿Cuántas veces a la semana debo practicar EMOM para adelgazar?

La recomendación para ver resultados es hacer esta rutina de EMOM de 20 minutos por lo menos tres veces por semana durante tres meses. Notarás la diferencia en tu fuerza y resistencia, y empezarás a ver cómo tu tono muscular va mejorando cada vez más.

EMOM: El ejercicio para tener cuerpazo en 2024, que puedes hacer en solo media hora y sin ir al gym

Debido a que el EMOM es un ejercicio que concentra los esfuerzos en el abdomen, podrás ver el cambio en tu torso, más delgado y estilizado. También tu postura mejorará con el paso del tiempo y en general podrás ver una gran transformación física al cabo de 6 meses de practicar actividad física.