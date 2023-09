4 trucos para eliminar las tijerillas de tu casa de fácil y rápido

En casa suele aparecer algunos insectos que a pesar de que no son dañinos, sí causan incomodidad, tal es el caso de las tijerillas, las cuales se presentan en los hogares durante el verano y la temporada de calor, pero también cuando hay lluvia y se empieza a acumular la humedad. Aunque hay muchos productos en el mercado para eliminar a estos insectos, lo mejor es optar por opciones más naturales y económicas para que se vayan de forman fácil y rápida.

Las tijeretas o tijerillas son unos insectos que se alimentan de hojas de plantas y de madera en descomposición, y aunque son inofensivas debido a que no transmiten ninguna enfermedad, si suelen dañar los muebles hechos con el material antes mencionado o también las flores que hay en el hogar. Es por esa razón que la mejor opción es alejarlas y evitarlas con limpieza constante, sin embargo, si ya se presentaron, hay opciones naturales para eliminarlas.

En las casas suelen aparecer insectos Foto: Especial

¿Por qué hay tijerillas en mi casa?

Este tipo de animalitos aparecen en las casas cuando hay humedad, por lo que es común verlos en las esquinas de las habitaciones, así como la cocina o el baño. También suelen verse en el jardín ya que se alimentan de material orgánico. Como se dijo antes, no representan un daño latente para la salud, no obstante, cuando llegan a picar a una persona, la zona se vuelve roja y da mucha comezón.

Los 4 trucos para eliminar las tijerillas

Mezcla de alcohol y agua: en un atomizador combina la mitad con alcohol con la otra mitad con agua, revuélvelo hasta que esté homogéneo. Posteriormente, rocía directamente sobre las tijeretas y sobre el área del baño o de la casa donde las viste, este es un potente truco que las eliminará de inmediato y que te ayudará a ahuyentarlas por una larga temporada.

Jabón para platos: nuevamente en un atomizador llena con agua tibia y colócale unas gotitas de detergente que usas para lavar la loza, y después mezcla bien hasta que quede un remedio espumoso. Posteriormente rocía en la zona donde alcanzaste a ver a los insectos, los cuales no querrán volver a aparecerse en tu casa cuando utilices este consejo.

El jabón para platos es un buen remedio para espantar insectos Foto: Archivo

Iluminación: un truco muy poco común pero que muchas personas en internet que lo han intentado aseguran que da buenos resultados, es el de colocar una luz potente alado de un balde de agua. Llena un bote con agua tibia y dos cucharadas de jabón líquido para platos, mezcla bien y posteriormente, coloca una lámpara de pilas junto a él. Esto funciona ya que las tijerillas se sentirán atraídas por la luz y caerán en el agua ahogándose.

Polvo de ácido bórico: mezcla en un atomizador este potente químico con agua y sólo tendrás que rociarlo en las partes donde las hayas visto y en las que no alcances, así no volverás a ver cochinillas en tu casa. Recuerda que esta mezcla no debe estar al alcance de los niños y de las mascotas, debido a que les podría causar algunas incomodidades.

