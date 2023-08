1 ingrediente de cocina y dile adiós a la humedad del baño en tiempo récord

El baño soñado es la esperable para cualquier persona de bien. Seguramente te has tomado tu tiempo para escoger la decoración, quizás un papel pintado resistente a la humedad, un espejo bonito, cajitas de almacenaje o el mueble del lavabo que siempre has querido. Cuando tu sueño se ha hecho realidad y comienzas a utilizarlo, te das cuenta de que no te habías percatado de un pequeño detalle: los malos olores que empiezan a proliferar.

La humedad es el gran flagelo que produce el mal olor en los sanitarios ya que es generada por el uso frecuente del agua, como en la ducha o el lavabo, que tiende a acumularse en las superficies y a crear un ambiente propicio para el crecimiento de moho y bacterias. Estos microorganismos prosperan en condiciones húmedas y liberan compuestos volátiles que son responsables de estos olores desagradables.

Quitar la humedad y mal olor del baño con arroz

Para eliminar los malos olores en el baño se ha viralizado una técnica casera que ha demostrado ser súper eficaz: el uso de arroz. A primera vista, puede parecer sorprendente que un simple grano de este alimento tenga el poder de combatir los olores de humedad, pero, en realidad, su efectividad radica en sus propiedades naturales y características absorbentes.

El arroz es increíble para observar la humedad. ¿Quién no ha metido alguna vez el móvil o un aparato electrónico en arroz cuando se le ha mojado? ¡Parece milagroso! y, en el caso del baño, tiene su explicación. Cuando se coloca en un recipiente con arroz en esta estancia de la casa, actúa como un deshumidificador natural, capturando el exceso de humedad del aire antes de que tenga la oportunidad de acumularse en superficies y causar problemas.

Paso a paso para quitar la humedad del baño con arroz

Paso 1. Para eliminar la humedad , escoge un recipiente pequeño, pero lo suficientemente espacioso para que pueda contener una cantidad generosa de arroz. Un bowl o un vaso serían más que suficientes, no hace falta llenar una palangana entera de arroz.

, escoge un recipiente pequeño, pero lo suficientemente espacioso para que pueda contener una cantidad generosa de arroz. Un bowl o un vaso serían más que suficientes, no hace falta llenar una palangana entera de arroz. Paso 2. Incorpora una cantidad adecuada, aunque no es necesario llenar el recipiente por completo. Incluso, echan tan solo un poquito ya podrías empezar a ver los resultados. Encuentra un lugar estratégico y coloca el recipiente en el baño . Puede ser en una repisa, encima del lavabo o en la parte posterior del inodoro, que suele ser efectivo.

. Puede ser en una repisa, encima del lavabo o en la parte posterior del inodoro, que suele ser efectivo. Paso 3. No debes dejarlo ahí de por vida. Una vez que el arroz absorba toda la humedad del baño en un periodo determinado de tiempo, es importante cambiarlo periódicamente. Este proceso te ayudará a mantener el ambiente del baño fresco y libre de humedades y olores desagradables.

