3 jabones efectivos para eliminar las chinches y otros insectos

Hay plagas que no son difíciles de controlar, este es el caso de las chinches en la casa, un insecto que se esconde en la cama, los sillones, en la ropa y hasta en otros muebles. Para eliminar estos bichos, existen en el mercado varias opciones efectivas, siendo una de las más común los jabones, los cuales acompañan a una limpieza profunda de las áreas infectadas del hogar y evitan que vuelvan a surgir este tipo de animal.

¿Por qué tengo chinches en mi casa?

La principal razón por la que aparecen las chinches en la casa es porque el insecto viajó por medio de una maletas, muebles, ropa u otros artículos, cuando se realizó una visita a otro lugar que tenía poca higiene y que estaba infestado de este animal. Asimismo, también pueden llegar a estar presentes cuando hay mascotas, ya que esta plaga suele subirse sobre gatos, perros y otros animales para alimentarse de su sangre.

Las chinches se encuentran comúnmente en la cama Foto: Pixabay

Debido a que se alimentan de la sangre, las chinches suelen picar a los humanos y dejar grandes ronchas, además, debido a la comezón que producen tienden a enrojecerse e hincharse. Aunque según los expertos, estos insectos no son conocidos por propagar enfermedades, si pueden causar reacciones alérgicas o reacciones graves en la piel de algunas personas a las que picaron, así que para prevenir, lo ideal es eliminarlas de la casa.

Los 3 jabones efectivos para eliminar las chinches

Jabón insecticida: Este detergente tiene ingredientes naturales con propiedades que ahuyentan a los bichos. Algunos están hechos con aceite de neem, el extracto de piretro y el aceite de eucalipto, ingredientes que atacan el sistema nervioso de las chinches, por lo que provocan su muerte. Este jabón se diluye en agua según las indicaciones del fabricante y se aplica en las áreas afectadas por los animalitos antes mencionados.

Jabón de lavandería: El detergente para ropa también es efectivo, ya que tienen componentes que ayuda a eliminar plagas como las chinches, sobre todo cuando se combina con agua caliente suele ser más potente, quitando hasta los huevos de la ropa de cama, las toallas y hasta las piezas de ropa para vestir que quedaron infectadas con este plaga. Como recomendación, solo sigue las instrucciones del jabón para cuidar tus prendas.

Hay jabones insecticidas para eliminar las chinches Foto: Archivo

Jabón verde: este tipo de productos se elaboran con ingredientes orgánicos, por lo que no son tóxicos y por el contrario son seguros de usar al no tener productos químicos. De acuerdo a sitios de internet, estos jabones son una opción para quitar las chinches, tanto en el área que está infectada, así como en la cama y en las sábanas y cobertores, en donde también llegan a quedarse estos bichos.