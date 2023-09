Tenis que debes desechar de tu clóset durante esta temporada otoño-invierno 2023

Así como llegan nuevas tendencias también salen otras así que es momento de que saques de tu clóset el calzado y las prendas que ya no se usarán en los próximos meses o que no son las indicadas si quieres lucir auténtica y con un estilo que luzca fabuloso. No debemos olvidar que un look bien armado no depende de que uses lo último en moda sino que uses lo que es indicado.

Un básico para nuestro guardarropa son los tenis porque nos ayudan a la hora de querer vestir formal e informal, pues su aporte 'urban style' es perfecto para usar todas las temporadas y son ideales para quienes les gusta vestir calzado cómodo modo pero a la moda, pero mucho ojo porque podemos caer en un look mezclado y hacerlo parecer deportivo.

No todos los tenis puedes combinarse fácilmente | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los 3 tenis que debes sacar de tu clóset esta temporada?

Tenis blancos

De acuerdo con stylist los tenis blancos no aportan estilo, y al usarlos casi siempre se cae en el look tipo turista con jeans claros y t-shirt blanca. Por lo que es más conveniente usar modelos beige o color crema que además de agregarle estilo a nuestro outfit resaltará con nuestras prendas, y aunque el color blanco es un básico, también hay que saber muy bien cuándo no es conveniente usarlo.

Los tenis blancos no aportan estilo | Foto: Pinterest

Tenis deportivos

Los tenis deportivos son para eso, exclusivamente para hacer ejercicio o actividades deportivas. Y no es que debas tirar de inmediato este calzado, más bien mantenlo fuera de tu vida diaria y looks casuales, especialmente los de tela y válvula que indudablemente se distingue a kilómetros de distancia que son para ejercitarte.

Los tenis deportivos son para eso, exclusivamente para hacer ejercicio | Foto: Pinterest

Tenis chunky

¡Aléjate de los tenis con suela chunky! Y es que aunque a simple vista se ven muy cool, la realidad es que es muy difícil combinarlos. No son básicos ya que es un calzado con demasiados elementos y tu look podría verse saturado, es mejor optar por suelas lisas y de plataforma.

Los tenis son muy difíciles de combinar | Foto: Pinterest

