Tenis sneakers: estos diseños dominan el street style y te decimos cómo combinarlos

Además de las botas, los tenis son un tipo de calzado catalogado como favorito y se usa durante todo el año, no importa la temporada. Sin embargo, cada estación llegan al ‘urban style’ diferentes estilos y modelos que son cómodos y versátiles e ideales para quienes les gusta verse con lo último en moda.

Sin duda, los tenis son una gran opción que debemos tener en nuestro clóset, pues se adaptan a looks formales y causales y aunque parezca increíble éstos pueden ser los grandes protagonistas de tu outfit cuando los usamos con prendas que los hacen descasar. Este año los protagonistas son los tenis con diseño sneakers y pueden lucirse con una infinidad de prendas.

Aunque pueden parecer unos tenis de modelo deportivo son ideales para cualquier outfit | Foto: Pinterest

¿Cómo combinar los dad sneakers?

Aunque hay una gran variedad de estilos sneakers ‘dad sneakers’ serán los favoritos de la temporada, éstos son para quienes les encanta moverse con ligereza y además les gusta estar cómodas todo el día, pero no debemos que olvidar que para que éstos brillen con luz propia debemos agregarle la ropa que haga conjunto con nuestros demás accesorios y no necesariamente debe ser con prendas deportivas al ser este su estilo.

Con vestidos románticos lucen de maravilla | Foto: Pinterest

New Balance fue el primero en lanzar este tipo de tenis que ya han enamorado a quien los use pero actualmente hay una amplia gama en el mercado con marcas como Nike, Addidas, Zara, Shein y Steve Madden. Además hay gran versatilidad en colores, texturas, suelas altas y bajas, colores y formas que te llenarán de estilo.

Tenis dad sneakers con suéter

Esta tendencia es muy divertida y tiene mucho que destacar, ya sea si decides usarlos con leggings, blazers, jeans y hasta vestidos románticos. Sin embargo, la recomendación para este otoño-invierno es sacar los suéteres de punto que siempre son un auge en los días fríos y lluviosos.

Es hora de sacar los suéteres de punto para combinarlos con los dad sneakers | Foto: Pinterest

¿Cómo combinar los dad sneakers con ropa formal?

Pero lo casual no está peleado con lo sofisticado, hay una gran forma de lucir tus dad sneakers con traje sastre, lo ideal es que uses pantalón de talle alto y recto a los tobillos, si quieres un look semi formal, puedes agregarle una playera en cuello V o redondo en tono neutro con un blazer, pero si prefieres no salir de la elegancia, lo ideal es que utilices una blusa con otro tipo de tela.

Los tenis pueden llevarse muy bien con pantalones sastre | Foto: Pinterest

Dad sneakers con jeans

Un infalible para combinar con los dad sneakers son con pantalones de mezclilla, el denim de temporada son los mom jeans así que para un outfit causal apuesta por usarlos con tus tenis. A su vez, puedes agregar un suéter tejido o una blusa de cuello alto para que vayan acorde a la temporada.

El infalible en este look es combinarlo con jeans | Foto: Pinterest

¿Por qué se llaman tenis dad shoes?

Simple y sencillamente porque es un modelo actualizado de un versión que se puso de moda en los 80, en esa época este estilo de tenis era únicamente para hombres, es decir que probablemente los utilizó tu papá. Con el paso del tiempo, firmas como New Balance fueron remodelando su calzado para que fuera ideal para mujeres y el resultado fue increíble.

