Cómo combinar faldas de piel que estarán en tendencia en la temporada otoño-invierno

El 23 de septiembre da inicio a una de las temporadas del año las esperadas, el otoño y es que a pesar de que en dicha estación el clima es más frío y nublado, las amantes de la moda saben que también es tiempo para lucir las mejores prendas. Y si los looks street style son lo tuyo es tiempo de que consigas una hermosa falda tipo piel porque va a ser tu gran aliada en los próximos meses.

No hay por qué temerle a las faldas de cuero o vinil esta temporada, aunque el frío podría ser un gran limitante para usarlas, solo tienes que ponértela de la forma adecuada y te aseguramos que no vas a pasar frío. Esta prenda aporta originalidad a tu outfit pero es muy importante que la uses de la forma adecuada para que destaques como modelo de una firma italiana.

Las faldas de piel van perfectamente con suéteres de punto | Foto: Pinterest

¿Cómo combinar una falda de piel?

Empecemos por la mini falda o falda corta, en este estilo siempre menos es más, la piel o cualquier tela sintética con este efecto suele resaltar por sí sola, por eso una falda minimalista puede ser una gran opción.

Falda corta de piel con botas largas

Esta sugerencia va para las que sufren con el frío, no te preocupes las minis las puedes usar con medias negras de transferencia o con botas altas, incluso éstas pueden ser del mismo material de la falda. En la parte alta te sugerimos una prenda oversize. Un total black resaltaría de sobre manera con este estilo.

Las botas arriba de la rodilla le van bien | Foto: Pinterest

¿Cómo combinar una falda de piel con tenis?

Este look es más versátil, le puedes agregar unos tenis y una chaqueta varsity con una playera o bien destacar el leo sofisticado con unas sandalias a tiras o unas zapatillas de cuerdas. También la podemos usar con botines y suéteres de punto y será una gran opción. En este estilo te sugerimos optar por faldas rectas ya que este corte ayuda a estilizar la figura y te hace ver más alta.

El look con tenis siempre aporta frescura | Foto: Pinterest

Falda de colores tipo piel

El estilo urbano tiene una amplia gama de combinaciones, no podemos enfrascarnos en un solo estilo, así que sí prefieres destacar tus outfits con diversos colores, la piel o vinipiel no solo se usa en negro, esta temporada va a destacar en los colores de otoño-invierno; azul rey, rojo, rosa pastel, blanco, negro y por su puesto marrón o café, este último té ayudará en los looks formales, mientras que los otros tonos puedes jugar con su porte, apostar por un total look, es decir llevar todas tus prendas en la misma gama de colores o darle originalidad con botas largas, tenis y camisetas.

Para quienes les gusta la versatilidad las faldas de colores son ideales | Foto: Pinterest

