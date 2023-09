3 outfits casuales para ser la más aesthetic de este otoño 2023

Es común que muchas personas tiendan a querer llevar los atuendos que imperaron durante el verano en el otoño, sin embargo, hay que tomar en cuenta que al tratarse de estaciones diferentes, la ropa no sólo cuenta con distintas tendencias de moda, sino que obedece a diferentes climas, pues mientras en el verano aún queda un poco del calor de la primavera, para el otoño el frío del invierno ya comienza a hacerse presente.

No obstante, esto no significa que sea momento de que te olvides de los vestidos y minifaldas, sólo que es pertinente que comiences a incluir a otro infalible en tus outfits: las medias obscuras, mismas que te darán un toque sensual y te permitirán consolidarte como una reina de la moda que no le teme a lucir sus piernas de acero con gracia y elegancia.

Este look es ideal para una cita romántica / Pinterest: @eslamoda

Una manera clásica de llevar esta pieza es combinándola con una falda de colegiala, unas botas o botines obscuros y una blusa de cuello de tortuga, preferentemente tejida para que te mantenga calientita durante los días con más viento. En caso de que haya un poco de sol también puedes incluir unos lentes de sol, o en su defecto una boina que te dé un original estilo otoñal.

Looks para el otoño 2023

Otra alternativa de look para el otoño en este 2023 es combinar un blazer en tono beige o nude con unos leggings de cuero en color negro que a su vez harán un match ideal con un crop top en el mismo color o una blusa entallada que resalte tu figura, misma que se verá super aesthetic gracias al toque suelto del abrigo.

Si planeas ir a la escuela, este atuendo otoñal es perfecto / Pinterest: @giadathomas90

Como calzado, puedes inclinarte por los clásicos botines de suela chunky o apostarle a unas zapatillas que le den un toque más sofisticado a tu look final. Aunque en vista de que estamos explorando los outfits más casuales para esta temporada, lo mejor será que le apuestes a los tenis blancos, algo que te ayudará a generar un contraste interesante en el estilo de tu atuendo.

Por último y en caso de que no seas fanática de los looks super femeninos y glamurosos, algo que puedes hacer para verte relajada y a la moda este otoño 2023 es inclinarte por el uso de las ya olvidadas camisas de leñador, las cuales de manera tradicional están hechas con tela de franela y pueden contribuir a generar una imagen super sexy y aesthetic.

Nada como salir con tus amigos o familia de una manera relajada / Foto: Pinterest

Lo mejor es que combinar este tipo de prenda es lo más sencillo del mundo ya que, si la complementas con unos jeans o con un short de mezclilla tendrás un diez asegurado en cuanto estilo. Y con el objetivo de que no te estés asando por llevar esta pesada pieza de ropa, lo mejor será que en la parte de abajo lleves una blusa básica, preferentemente de tirantes que te permita desabotonar un poco la prenda estrella de este look otoñal que se ve perfecto con botines.

SIGUE LEYENDO:

Uñas otoño 2023: estos son los diseños más sofisticados para convertirte en la reina de la oficina

Este es el "accesorio invisible" que puede dotar a una mujer de gracia y elegancia, según Carolina Herrera