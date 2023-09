Naranja cobrizo, el tinte que te ayudará a irradiar belleza este otoño

¿Necesitas un cambio de look?, si esta pregunta lleva semanas merodeando por tu mente puede y aún no te decides a qué realizarte para sumarte a las mejores tendencias de moda y belleza del otoño, te advertimos que llegaste al lugar correcto y es que si estás aquí no se trata de una coincidencia, sino de la señal definitiva para remodelar tu imagen con nada más y nada menos que un nuevo color de cabello.

Y es que a días de la llegada oficial del otoño resulta indispensable estar en tendencia con la nueva temporada, ya sea porque eres la más trendy o porque a tu melena le urge un saneamiento tras todos los daños que dejaron el cloro de la alberca y la sal del mar. Por supuesto, los cortes como el clavicut son la apuesta preferida de todas ya con mira a octubre; sin embargo, si de colorimetría se trata los estilistas tienen claro que sí o sí debes de llevar el tinte naranja cobrizo. ¿Le darías una oportunidad?

Irradiarás belleza con esta tendencia. (Foto: Pinterest)

Con tinte naranja cobrizo, así se llevará el pelo este otoño

Al igual que cada año en esta época, este color tan resplandeciente se puso en tendencia y la mejor parte es que lo pueden llevar mujeres con todos los tipos y formas de cabellos, es decir, cortos o largos, lacios o rizados, delgados o gruesos y ni hablar de lo bien que le quedan a las pieles frías y cálidas, siempre y cuando se dé con la tonalidad adecuada como puede ser uno más claro u mate e incluso uno más naranja y lleno de vitalidad.

Existen muchas razones para sumarte a esta apuesta del momento y algunas de las más importantes son que se puede conseguir una imagen rejuvenecida al instante, además que al tratarse de un color tan intenso te ayudará a presumir una imagen de mujer segura de sí misma, además de atrevida, arriesgada y divertida, ya que no todo el mundo se atreve a darle oportunidad a este tinte en sus melenas.

Sin embargo, debes de saber que hay distintas tonalidades que puedes elegir según tus gustos o las recomendaciones de tu estilista de confianza, pues hay muchas aspectos que se deben de valorar antes de tu cambio de look como es el caso de si tienes un tinte negro previo, si existen daños en tu melena que requieran repararse, además de los aspectos básicos como cuál es el que más te favorece según tu edad.

El brillo y el efecto mate son precisos para este tinte. (Foto: Pinterest)

Entre algunos de los que puedes elegir destacan cuatro, aunque la variedad es muy amplia y puede variar según la intensidad del color que desees, ya que muchas de las combinaciones que realizan los estilistas van de los rubios a los castaños, ambos en cobrizo.

Shedron

Coral

Naranja cobrizo

Naranja mate

Finalmente, para que te sumes a las tendencias de este otoño si ya tienes como prioridad este color de cabello debes de saber que para algunos expertos en belleza el naranja cobrizo únicamente lo deben de llevar mujeres jóvenes de entre 20 a 30 años; sin embargo, es importante destacar que en la actualidad cualquier mujer se puede lucir con las tendencias sin importar su edad. ¡La idea es que te sientas cómoda!