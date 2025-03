Horóscopo de Nana Calistar HOY 21 de marzo, Capricornio y Virgo serán bendecidos

Nana Calistar trae para ti las predicciones del horóscopo para hoy 21 de marzo. Consulta lo que te deparan los astros este día en salud, dinero y amor y prepárate para el fin de semana.

Piscis

Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. Infidelidad y separación podría ocurrir dentro de la familia. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia.

Acuario

No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará mejores oportunidades, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte. No permitas que personas de tu pasado se interpongan en tu presente y con ello arruinen tu paz y tu estabilidad emocional.

Capricornio

Vienen momentos muy buenos en pareja, aprende que la mejor relación será la que se alimente y construya todos los días y no solo cuando haya un problema. Deja que el tiempo decida qué es lo mejor para cada uno. No es momento de sorprenderte por lo que sucede, mejor pregúntate porque están sucediendo dichas situaciones pues todo es el resultado de las acciones de tu pasado. Ya no estas para salvar personas de su infierno. Nuevo proyecto o trabajo. Amistad retorna después de malentendidos.

Sagitario

Date la oportunidad de quererte y enamorarte tanto de ti que no necesites nada de nadie más. En el amor todo saldrá bien si le pones todas las ganas y el empeño necesario, pero recuerda, si esa persona no va a la par contigo de nada servirá tu esfuerzo pues es algo que ambos deberán de alimentar. Vienen días en los cuales pensarás mucho en lo que fue y en lo que estas viviendo y pondrás todo en una balanza para saber si realmente es lo que quieres y deseas hacer.

Escorpión

Si tienes una relación después de la tormenta vendrá la calma y con el paso de los días la relación mejorará mucho y se hará más fuerte. Ya es momento de centrarte en ti, después en ti y al final en ti. Hay momentos en la vida en los cuales no sabes qué decisión debes de tomar, quizás estes pasando por esos momentos, medita y mira qué es lo que más te conviene y que es lo que más deseas.

Libra

Cambia la manera de pensar y enfócate en cuestiones que te dejen ganancias. Amores muy presentes, si tienes una relación conflictos se presentan por terceras personas involucradas. A veces piensas mucho en tu pasado y no avanzas pues te estancas demasiado ahí. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de entender por qué muchas cuestiones no resultaron. Aprende a no mendigar, cariño ni amor por nadie.

Virgo

Si tienes pareja es buen momento para arreglar cualquier asunto del pasado que los ha lastimado, da gracias por lo que tienes y comienza a enamorar a esa persona que tantas amas y ha estado contigo. Cuidado con querer ser alguien que no eres pues podrían decepcionarse mucho de ti. Vienen amores del pasado, no te preocupes sabrás quitarlos de tu camino. La vida y el amor te llenarán de sorpresas solo acéptalas y déjate llevar.

Leo

Si sigues alimentando esperanzas en quien ya te falló y piensas que cambiará seguirás sufriendo, cierra cualquier ciclo que te siga causando dolor. Un embarazo no deseado en la familia, cuidado con ir tan aprisa con los negocios podrías perder algo de dinero, amor de una noche se visualiza, podría ser una amistad. Amor de una noche y podría ser hasta con alguien cercano, amistad o algún vecino o vecina.

Cáncer

Aguas con amistades fiesteras, esas que solo te buscan cuando hay evento, recuerda que tienes que comenzar a definir tu círculo de amistades. Nunca dejes que otras personas decidan el rumbo de tu vida pues ese solo te corresponde a ti, tú tienes el control de elegir lo que quiere y si a alguien no le parece que le busque, no es momento para perder el tiempo en personas que quieran hacerte caer o perderte en tu propio camino. Una amistad te dará la espalda cuando más la necesitas.

Géminis

No dejes que nadie se interponga entre tus planes y deseos, la vida te va a enseñar a valorar eso que te va a hacer grande. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden. No dejes que otras personas te manipulen, recuerda que pa cuando ellos van por la leche tú ya vienes por el queso. Si te pones listo o lista conocerás a una persona que cambiará el modo de ver tu vida y si ya tienes pareja muestra más tus sentimientos, demuestra lo que sientes y ya no te guardes nada, un detalle inesperado podría sorprenderle.

Tauro

Días en los cuales pensarás mucho en tu pasado y hasta te darán ganas de regresar a él, ten cuidado con volver a comer lo mismo. Vienen días de muchas buenas noticias y de ciertos sueños que comenzarán a tomar forma y sobre todo a concretarse. La vida te va a llevar por el camino correcto solo debes de tener paciencia y dejarte llevar por eso que mueve tu vida y tu mundo.

Aries

Vienen cambios muy fuertes, se te cae la venda de los ojos y verás las verdaderas intenciones de una persona que anda tras tus huesos, mira bien sus intenciones. Cuidado con dañar oportunidades que estarán llegando a tu vida. Viene un cambio de conducta muy fuerte, ten cuidado con quien te relacionas, no permitas que te saquen de tus casillas. Cuidado con desquitar tu coraje con quien no lo merece, recuerda que eres muy explosiva y suelen llevarte de encuentro a quien se te ponga en frente.