Este es el calzado que Carolina Herrera sugiere NUNCA utilizar porque te resta elegancia

Debido a que Carolina Herrera es uno de los máximos referentes de la moda a nivel mundial, sus fans siempre están en busca de sus consejos para derrochar estilo y será precisamente de este tema del que hablaremos en esta ocasión pues te diremos cuál es el calzado que la diseñadora de origen venezolano recomienda nunca usar para no perder la elegancia.

Este consejo de moda de Carolina Herrera fue revelado durante una entrevista que le concedió a Adela Micha en el 2015 y durante la charla, la periodista mexicana sacó a colación el tema del uso de zapatos deportivos en la vida diaria y como parte de la moda y fue aquí donde la también empresaria señaló, sin titubear, que nunca usa tenis pues dicho calzado hace que se pierda la elegancia. Además, explicó que quienes sí los usan no deben hacerlo fuera de los espacios o actividades que lo requieran pues de lo contrario “lucen raro”.

Carolina Herrera es considerada como uno de los máximos referentes de la moda. Foto: FB: Carolina Herrera

“Qué maravilla que lo digas, estás igual que yo, yo no camino con tenis, camino con zapatos sin tacón, con flats, ni para ir al gimnasio, no me encanta y no es que se vea uno fachosa, se ve uno como raro, como la gente que va al gimnasio que se pone esos monos, los pants y de repente se los ponen para salir y se ven horribles, todo tiene su momento y su lugar”, sentenció Carolina Herrera.

En la misma entrevista, Carolina Herrera reiteró que la única actividad física que ella realiza de forma habitual es caminar por una hora y reiteró que lo hace usando zapatos sin tacón pues de esta manera asegura conservar la elegancia en todo momento.

Otras recomendaciones básicas de estilo de Carolina Herrera

Contrario a lo recomendado por Carolina Herrera respecto a los tenis, la diseñadora de origen venezolano tiene bien definidas una serie de prendas y otros accesorios que nunca deben faltar en el armario de ninguna mujer y hasta de los hombres, cuyo uso es garantía de elegancia y estilo pues son ideales para todo tipo de ocasión.

La primera prenda aprobada por Carolina Herrera se trata de una camisa blanca o en su defecto negra, no obstante, esta prenda debe ser hecha a la medida para que se adapte perfectamente a tu figura y te permita moverte con seguridad, por lo que es imprescindible tener más de una pieza en el armario.

Las blusas blancas son las prendas favoritas de la diseñadora. Foto: FB: Carolina Herrera

Cabe mencionar que, antes de cualquier prenda, Carolina Herrera considera que lo que no debe faltar en ningún armario es un buen perfume, incluso, la también empresaria le da un peso mayor a este elemento que a las camisas pues considera que desprender un buen aroma dice mucho de la persona y de sus hábitos y señala que este elemento es clave para generar un buen concepto en las otras personas, lo cual, es de suma importancia en las relaciones sociales.

SIGUE LEYENDO:

Esta es la palabra que Carolina Herrera evita en su vida para ser exitosa

¿Quieres oler como Carolina Herrera? Esta es la fragancia favorita de la diseñadora