Carolina Herrera revela cuál es la prenda imprescindible en el armario de todas las mujeres

Vestir elegante y a la moda en ocasiones podría resultar sumamente complejo, sin embargo, la famosa diseñadora de origen venezolano, Carolina Herrera, tiene bien claro cuál es la prenda ideal para siempre lucir espectacular, la cual, asegura, es imprescindible en el armario de cualquier mujer, por lo que en esta ocasión te contamos todo respecto a este consejo de moda de la también empresaria, quien es una de las máximas referentes del buen vestir desde hace más de medio siglo.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Carolina Herrera no solo tiene influencia dentro del mundo de la moda pues desde que inició su carrera ha demostrado tener conocimiento y buen gusto sobre temas relacionados con cuidado personal, skin care, interiorismo y hasta sobre modales, por ello, siempre se está buscando su opinión sobre sus hábitos o consejos relacionados a estos temas.

Carolina Herrera es uno de los máximos referentes de la moda mundial. Foto: IG: carolinaherrera

¿Cuál es la prenda que no puedo faltar en el armario de toda mujer?

Durante una entrevista con Adela Micha realizada hace casi diez años, Carolina Herrera fue cuestionada sobre su prenda favorita y la diseñadora que actualmente tiene 84 años de edad contestó sin titubear que las camisas blancas siempre han sido sus predilectas pues se pueden usar con cualquier cosa y siempre conservan su elegancia, además, no dudó en decir que todas las mujeres deberían tener una o más en su armario.

“Me siento bien con la camisa blanca, es como una cosa que ha estado conmigo siempre, la primera que tuve fue cuando iba al colegio y todo lo que hacía era con mi camisa blanca, creo que todas las mujeres deberían tener una en su closet, te las puedes poner con joyas, sin joyas, más vestidas, con unos shorts, con unos jeans, con lo que quieras”, fueron las palabras de Carolina Herrera.

Cabe mencionar que, Carolina Herrera señaló que es importante elegir un buen corte de camisa pues este se debe adaptar a tu figura “como un guante”, además, se deba adaptar a tu personalidad y enfatizó que es de suma importancia almidonar la zona del cuello y ofreció un importante consejo de cuidado de estas prendas”

“Debe tener un buen corte, en el cuello sobre todo, las camisas blancas tienen algo muy importante y es que hay que lavarlas a mano y almidonarlas un poco porque siempre tienen que estar bien blancas y bien frescas”, sentenció Carolina Herrera, quien desde hace varias décadas se ha dirigido en el mundo de la moda bajo la consigna de que “menos es más”.

Carolina Herrera considera que todas las mujeres deberían tener una camisa blanca en su armario. Foto: IG: carolinaherrera

Es importante señalar que Carolina Herrera también tiene una serie de reglas básicas para derrochar estilo en cualquier situación y estas contemplan el uso de un buen perfume en todo momento, además, señala que es importante “envejecer con estilo”, por lo que se debe procurar no usar prendas que no vayan de acuerdo a tu edad, además, señala que no se debe usar calzado deportivo en otra situación que no sea precisamente realizando esta actividad.

SIGUE LEYENDO:

La prenda que Carolina Herrera considera que debes sacar del clóset si eres una mujer madura

Carolina Herrera revela su secreto mejor guardado para mantener un rostro juvenil