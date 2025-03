El restaurante extremadamente rosa en Coyoacán que destronó a la cafetería de Hello Kitty de CDMX que tienes que visitar

El rosa no sólo es un color, es un estilo de vida que muchas amamos porque resulta encantador, delicado y femenino, ¡además de muy instagrameable!, y precisamente por ello siempre estamos en búsqueda de lugares que podamos visitar para pasar un buen rato solas, con nuestro amorcito o mejor aún, ¡con nuestras amigas! Y hoy te tenemos una recomendación que amarás si todo lo rosa y brillante es de tu gusto y en ello se incluye la comida.

Se trata de un restaurante ubicado en la alcaldía de Coyoacán, en CDMX, donde el color rosa es el gran protagonista e incluso el nombre de este femenino lugar le hace honor a esta tonalidad. Cabe destacar que allí no sólo encontraremos paredes, sillas y decoración en distintos tonos de rosita, sino que hasta la comida tiene esta coloración; por supuesto, este no es el primer concepto basado en lo "extra pink", pues antes ya teníamos a sucursales como la cafetería Hello Kitty Café.

Ahora, este nuevo destino se ha hecho viral en redes sociales por lo icónico que resulta y la mejor parte es que quienes ya lo visitaron, aseguran el tener una experiencia única y increíble. Nos referimos al Pink Restaurante de Coyoacán en donde más allá de los colores y sabores, te sentirás en un ambiente muy primaveral gracias a que la decoración incluye árboles rosas similares a los de flores de Sakura de Japón, ¡que te harán querer posar para decenas de fotos!

Y si te urgía un plan para este fin de semana, aquí te contamos todos los detalles para que le des el "sí" definitivo, pues te compartimos los detalles del menú, cuánto cuesta comer en Pink Restaurant, cómo llegar y todas las preguntas que te puedas hacer antes de vivir la experiencia.

Casi todo es rosa. (Foto: IG @pinkrestaurantecoyoacan)

¿Dónde ir a comer en Coyoacán?

Coyoacán es una de las alcaldías favoritas de muchas personas, gracias a que cuenta con muchos lugares para visitar, turistear y comer; hoy queremos hablarte de Pink Restaurante, un lugar que se ha viralizado en TikTok porque su concepto es una temática extremadamente rosa que vemos en los sillones, las bebidas y platillos, la decoración y todos los lugares que te puedas imaginar. La mejor parte es que está muy bien ubicado, pues está en el corazón de la alcaldía, en el Barrio de Santa Catarina. ¿Lo visitarías?

Ellos mismos se describen como un lugar elegante y acogedor, y sin duda lo es y la gran prueba es que por ello se ha viralizado en redes sociales. Además de que se trata de un restaurante idóneo para enamorar a los ojos a primera vista, en la cocina se regala un menú de alta cocina que es muy delicioso y que también puede tener sus versiones extremadamente pinky.

Menú de Pink Restaurante, ¿cuánto cuesta comer en Coyoacán?

Una de las razones por las que Pink Restaurante ha enamorado a muchos es porque su comida es deliciosa y los precios también son muy accesibles; según las opiniones y reseñas de este establecimiento en Google, el costo promedio por persona es de un rango entre los 200 y los 400 pesos mexicanos. En cuanto al menú se ofrecen desayunos, comidas, cenas y bebidas. Aquí te dejamos algunas de sus opciones, aunque para más detalles, visita su sitio web.

Hotcakes (3 piezas) 135 pesos

Enchuladas de mole en 219 pesos

Enchiladas suizas en 219 pesos

Pulpo a las brasas en 449 pesos

Tacos de arrachera en 195 pesos

Sopa azteca en 189 pesos

Pechuga en salsa de mezcal en 349 pesos

¿Cómo llegar al restaurante Pink de Coyoacán?

El Pink Restaurante se encuentra en la calle Salvador Novo Número 8 en el Barrio Santa Catarina, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Llegar en auto o transporte público es muy sencillo y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas de uno de los restaurantes más virales del momento.