Esta es la palabra que Carolina Herrera evita en su vida para ser exitosa

Sin lugar a dudas, Carolina Herrera es una de las figuras femeninas más influyentes a nivel mundial y esto se debe a que ha logrado dejar huella dentro de distintos ámbitos como la moda y hasta en el ramo empresarial, por lo que es común que sus seguidores traten de replicar su comportamiento y hábitos para poder alcanzar el mismo éxito de la reconocida diseñadora y por ello en esta ocasión te diremos uno de los secretos mejor guardados de la también actriz, el cual, ha sido la clave para poder brillar en prácticamente cualquier rubro que se proponga.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue a principios de la década de 1980 cuando Carolina Herrera decidió incursionar en el mundo de la moda y desde entonces no ha hecho otra cosa más que acumular éxitos pues logró posicionarse como uno de los máximos referentes del mundo de la moda, además, revolucionó la industria con su entrada al mundo de la perfumería, el calzado y la cosmética, por lo que en pocos años se consolidó como una de las mujeres más influyentes a nivel mundial, lo cual, explica por qué es inspiración de miles de personas en el mundo.

Carolina Herrera ha trabajado junto a su hija durane más de dos décadas. Foto: IG: carolinaherrera

Cabe mencionar que, a sabiendas de su influencia, Carolina Herrera ha revelado en distintas ocasiones cuáles son algunos de sus mejores consejos de moda y comportamiento para poder brillar en sociedad, incluso, ha escrito libros al respecto, pero en ninguno de ellos incluyó su mayor secreto, el cual consiste en olvidar una palabra pues asegura que esta es la clave de la vida misma.

¿Cuál es la palabra que Carolina Herrera evita en su vida para ser exitosa?

Hace unos años atrás, Carolina Herrera fue entrevistada por su propia hija, Carolina Herrera Báez, durante una dinámica del portal Primer Life & Style y durante la charla la heredera de la diseñadora recordó que desde que era una niña su madre le tenía prohibido decir que estaba aburrida, incluso señaló que era peor que decir una mentira y fue aquí donde la diseñadora señaló que esta postura es una de las principales directrices en su vida pues siempre busca estar interesada en algo y esto, asegura, es la clave del éxito.

“Decir ‘me aburro” es inaceptable, no me gusta esa palabra, ¿cómo puede uno aburrirse con tantas cosas que hacer por todas partes, creo que todos tenemos que saber estar solos, en un momento dado, es necesario para culturar el espíritu, hay que interesarse por cosas que no se hacen con más gente y que hay que hacer solos, es esencial para la mente, yo lo hago mucho, no me importa estar sola”, fueron las palabras que Carolina Herrera le dijo a su hija, con quien trabaja codo a codo desde hace hace más de dos décadas.

Cabe señalar que, otro aspecto que Carolina Herrera resaltó para ser exitoso es realizar el trabajo con calma y tiempo para garantizar que todo salga bien y de esta manera también se puede conservar la elegancia, el glamour y la clase pues no se tiene que estar corriendo de último minuto para hacer ajustes o correcciones y esto, asegura, se debe aplicar en todos y cada uno de los aspectos de la vida diaria.

