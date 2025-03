¿Cómo superar a Mercurio Retrógrado según tu signo del zodiaco?

Cuando escuchamos hablar de Mercurio retrógrado nos ponemos en alerta, pues es bien sabido que se trata de un periodo donde las cosas no salen del todo bien, la comunicación no está en su mejor momento y los planes pueden detenerse, sin embargo no todo es malo, pues este tránsito planetario es una oportunidad para reflexionar lo que estamos haciendo y hacia dónde van las decisiones que tomamos en la vida.

Marzo llega con dos eclipses, además de Venus y Mercurio retrógrados, por lo que muchos podrían pensar que viene un periodo conflictivo en el que será difícil tomar decisiones, por lo que aquí te dejo una guía de sobrevivencia para cada signo del zodiaco. Lo que sí debes considerar es que no estamos en un periodo para cambios radicales.

Y aunque el mes está por terminar debes saber que Venus y Mercurio retrógrados continuarán hasta la mitad del mes de abril, por lo que no está de más que sepas cómo actuar para hacer este tránsito más llevadero, según tu signo del zodiaco.

Guía para sobrevivir a Venus y Mercurio retrógrado

No desesperes pues se trata de un periodo de renovación. Foto: Copilot

Aries

Para sobrevivir a Mercurio retrógrado se recomienda:

No pelear en redes sociales Revisar bien el correo electrónico No aceptes ofertas, podrían ser estafas, revisa bien No es un periodo para tomar decisiones impulsivas Piensa bien antes de hablar No procastines tus proyectos pendientes

Tauro

Los tauro deben priorizar bien sus proyectos, además: No abras tu vida personal a extraños Cuidado con las compras impulsivas No te alteres si se retrasan algunos planes Suelta lo que ya no funciona Prioriza bien tu tiempo

Géminis

Los nacidos bajo la constelación Géminis deben tener en cuenta: No asumir nada, es mejor preguntar Aclara cualquier confusión No le escribas a tu ex, no es momento para eso Olvídate de firmar contratos si no estás seguro Revisa diferentes fuentes de información antes de tomar una decisión

Cáncer

Cáncer abre bien los ojos ante: Revisar bien los mensajes antes de enviarlos Descansa y procesa tus emociones Cuidado si alguien te pide dinero Evita meterte en chismes Apuesta por la comunicación asertiva Es momento de confiar en tus corazonadas

Leo

Olvídate del pasado es momento de avanzar:

No dejes entrar a nadie del pasado No tomes decisiones apresuradas Actualiza tus contraseñas antiguas Evita dramas innecesarios No tomes nada personal Respira antes de enojarte

Virgo

Es tiempo de resolver para los nacidos bajo la constelación virgo:

No deposites dinero sin antes verificar tus compras No te estreses si algo no sale bien Resuelve pendientes atrasados Fluye con los cambios Programa todo con tiempo Revisa tus tareas con calma

Lo que debes saber de Mercurio retrógrado y Venus

Libra

Sabes tus limitaciones, así que no te comprometas a:

Cumplir cosas que no puedes hacer No hables de más No compartas información con desconocidos Evita errores que puedas cometer Evalúa las relaciones que realmente te suman Ojo con los malentendidos, aclara todo

Escorpio

Los nacidos en la constelación escorpio deben:

Reflexiona sobre lo que realmente quieres No saques conclusiones precipitadas Evita explotar aunque estés muy enojado Habla con bien con tu pareja, evita discusiones Investiga si algo te resulta sospechoso

Sagitario

Sal con tiempo Verifica con quién compartes información No asumas que todos entienden el sarcasmo Haz todo con tiempo Evita chismes que te dejan fuera de lugar

Capricornio

No te exijas demasiado Descansa si te sientes cansado Se paciente con los demás, no todos van a tu ritmo De los errores se aprende Cuida tus palabras Refuerza tus claves de redes sociales

Acuario

No confíes en todo lo que dice tu cabeza Confirma que lleguen todos tus mensajes Reorganiza tus ideas Adáptate a los cambios

Piscis

Piensa bien antes de hablar No es tiempo de sobrepensar las cosas Haz caso a tu intuición No compartas con nadie información sensible Date tiempo para recargar energía No digas cosas que no sientes

En términos astrológicos, Mercurio rige la comunicación, los viajes y el intelecto, por eso se le da tanta importancia en este estado. Aunque algunos lo ven como un periodo complicado, otros aprovechan su energía para revisar y reflexionar.