Botas Dr. Martens estarán en tendencia durante el 2024 y así puedes combinarlas desde hoy según el street style

Las grandes pasarelas en el mundo de la moda siempre se encuentran adelantadas ya que funcionan como un faro que nos ayuda a entender las tendencias que llegarán en el futuro próximo, es por ello que desde ahora hemos podido dar un vistazo a lo que nos depara en el 2024 y aunque generalmente las tendencias cambian y se renuevan de acuerdo a lo que sucede en el mundo durante ese periodo de tiempo, hay algunas predicciones que resultan ser ciertas y una de las que ha tomado más fuerza desde hace varios meses es el uso de combat boots, más específicamente, las icónicas Dr. Martens.

De acuerdo con expertas en el mundo de la moda, las botas Dr. Martens, icónicas y atemporales, han logrado consolidarse como un elemento fundamental en el mundo de la moda ya que su estilo off-duty se ha vuelto una referencia ineludible: jeans ajustados, camisetas blancas y unas robustas botas Dr. Martens con cordones sueltos han sido la imagen clásica que han adoptado modelos en las semanas de la moda, pero este concepto trasciende las modas y épocas, encontrándose tanto en los atuendos del movimiento punk como del grunge.

Estas botas se han convertido en un clásico en el mundo de la moda y se han adaptado a distintas épocas.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo puedo usar las botas Dr. Martens para el otoño?

Durante la era del grunge, las Dr. Martens se incorporaron como parte integral de su uniforme estético, y lo mismo sucedió con el movimiento britpop, que adoptó el modelo icónico como parte de su estilo único, pero desde entonces, estas botas han evolucionado desde su origen underground para convertirse en el calzado más versátil y esencial de cualquier guardarropa moderno ya que su versatilidad y estilo único han hecho que se integren en una variedad de estilos y tendencias a lo largo de los años, manteniendo su estatus como un símbolo de rebeldía y autenticidad en la moda contemporánea y todo indica que este calzado seguirá protagonizando el street style en el 2024, por lo que si aún no tienes unas o no sabes cómo usarlas, aquí te dejo tres looks perfectos para la temporada para comenzar a sacarle provecho a las icónicas botas.

Las pasarelas nos dicen que estas botas seguirán siendo tendencia el siguiente año.

Fotografía: Pinterest.

Botas chunky con minifalda negra

El versátil estilismo de las Dr. Martens no conoce límites estacionales, siendo igualmente impactante tanto en épocas de entretiempo como en invierno, un ejemplo de ello es cuando las combinas con una minifalda negra ya sea de cuero o tableada, cualquiera es una elección acertada para lograr un look moderno y audaz; y si quieres resguardarte del frío sólo basta con complementar este conjunto con un suéter o sudadera del mismo tono para lograr una armonía visual. A medida que descienden las temperaturas, puedes adaptar este atuendo incluyendo medias en color negro, proporcionando calidez sin sacrificar el estilo.

Este estilo, que fusiona lo clásico de las Dr. Martens con elementos contemporáneos, no solo resalta tu individualidad, sino que también mantiene la esencia de rebeldía y autenticidad que caracteriza a estas emblemáticas botas.

Fotografía: Pinterest.

Dr. Martens blancas, un acento de color

Si bien las botas clásicas son en color negro, otro de los modelos que se ha robado la atencion en las pasarelas son aquellas que van en color blanco ya que además de destacar en cualquier outfit, son la mejor opción para quienes están buscando colores más delicados para cualquier look ya que este color es tan versátil que puedes usarlo en cualquier ocasión. Si eres de las personas que aman combinar capas de prendas porque siempre tienen frío, este es el outfit ideal para ti ya que mezcla a la perfección los pantalones de cuero con un icónico abrigo que te ayudará a mantenerte abrigada en cualquier momento.

Esta combinación resulta en un conjunto que derrocha estilo y demuestra tu conocimiento en moda ya que presenta tres de las tendencias más destacadas y populares de la temporada.

Fotografía: Pinterest.

Dr. Martens con leggings: una combinación ganadora

Las grandes pasarelas han afirmado que los leggings son uno de los grandes aciertos para el otoño, pero es muy probable que esta tendencia conquiste también el 2024, por lo que el combinar estas botas con el clásico pantalón cómodo es una elección que te sacará de cualquier apuro sin perder el estilo; para lograr un gran outfit, considera añadir prendas oversize para crear un look dinámico y cómodo y puedes lograr un efecto estilizado marcando la silueta con un cinturón grande sobre las prendas holgadas.

Esta combinación de elementos oversized, leggings y accesorios bien elegidos no solo es chic, sino también versátil.

Fotografía: Pinterest.

Con su historia rica en subculturas y su continua relevancia en la moda actual, las Dr. Martens siguen siendo un ícono indiscutible en el mundo de la moda, por lo que ahora resulta indispensable tener un par de ellas en tu clóset ya que además de que te darán la oportunidad de combinarlas con cualquier prenda, podrás mantener tus pies abrigados cuando las temperaturas comiencen a bajar.

