El uso secreto del bicarbonato para eliminar el olor a pipí de los perros

Tener perros en casa es una de las grandes maravillas que cualquier familia puede tener ya que su mera presencia es capaz de arreglarnos un mal día gracias al amor que incondicionalmente nos entregan a cada instante; sin embargo, así como los buenos momentos ocurren en cuestión de segundos, los malos también se pueden hacer presentes dentro el hogar, especialmente cuando nuestras mascotas nos sorprenden con sus travesuras, o bien, con todas las recámaras sucias porque hicieron sus necesidades.

Ya sea porque son cachorros, aún no están entrenados para esperar a sus paseos diarios o simplemente porque ya no se aguantaron y se hicieron dentro de casa, debes de saber que no tienes por qué preocuparte ni porque lo vuelvan a hacer ni mucho menos por el miedo a que el olor a pipí o a popó se quede de manera permanente. Pues existe un remedio casero recomendado por los expertos para eliminar el hedor, desinfectar y prevenir que tus perros vuelvan a hacerse en el mismo lugar.

Se trata de un preparado recomendado por los expertos. (Foto: Pexels)

El bicarbonato de sodio, más efectivo que el cloro para limpiar la pipí de tu perro

La mejor parte es que ahorrarás dinero y tiempo en limpiar tu hogar luego de las travesuras de tu mascota cuando se queda sola en casa; se trata de un preparado con bicarbonato de sodio con el que lograrás una larga lista de beneficios tanto para alejar a tus lomitos de las zonas en las que no quieres que se hagan pipí o popo y desinfectar de forma correcta e incluso más efectiva que con el cloro.

De acuerdo con Chemanimals, creador de contenido para las mascotas del hogar, el bicarbonato es un excelente aliado para limpiar y eliminar todo tipo de olores, especialmente cuando se mezcla con otros poderosos ingredientes de cocina y del botiquín de emergencias. ¡Dale una oportunidad!

Ingredientes

Un litro de agua caliente

3 limones

100 ml de agua oxigenada

Bicarbonato de sodio

Una cubeta

Un trapeador

Ayuda a que tus peluditos no hagan pipí dentro de casa. (Foto: Pexels)

Preparación

En una cubeta vierte el agua caliente, seguida del jugo de tres o más limones, el agua oxigenada y el bicarbonato de sodio. Mezcla a la perfección todos los ingredientes que vertiste en la cubeta. Moja bien el trapeador y comienza a limpiar cada una de las zonas en las que quieres eliminar el olor a pipí de los perros.

Antes de que confirmes que se trata del truco más efectivo de limpieza para el hogar tienes que conocer algunos aspectos básicos de este preparado como que el limón "les ayuda a que ya no estén marcando y a que ya no vuelvan a orinar allí". Asimismo, la mezcla de bicarbonato con agua oxigenada ayuda a sanitizar las distintas zonas que vayas a limpiar, además de eliminar los hedores poco agradables o los suelos ya manchados por la orina.