Pestañas efecto lifting: para lucir una mirada de impacto y que se vean naturales

¿A quién no le gustaría tener las pestañas más largas del condado? Siempre que se trata de lucir unas pestañas hermosas inmediatamente nos vienen a la mente las postizas para lograr que se vean largas, pero hay una técnica infalible que logra que nuestra mirada se vea hermosa y lo mejor de todo es que es un efecto que parece 100% natural. Nosotras preferimos este estilo porque tiene 3 grandes beneficios: son semi permanentes, se ven kilométricas y no dañan nuestras pestañas naturales.

El lifting de pestañas es ideal para quienes no tienen mucho tiempo de arreglarse o quizá no les agrada pasar largos minutos frente al espejo haciendo miles de técnicas para que las pestañas se vean rizadas y largas. Y aunque las pestañas postizas se ven hermosas, requieren de una buena técnica para colocarlas, lo que hace que muchas definitivamente no las usemos tan seguido; la buena noticia es que este efecto no causa ninguna molestia y las protagonistas son nuestras propias pestañas.

El lisfting de pestañas no daña nuestras pestañas naturales | Foto: Pinterest

¿Qué es el lifting de pestañas?

El lifting consiste en hacer un levantamiento de nuestras pestañas naturales, para ello, las lashistas usan herramientas especiales, las cuales serán aliadas para que la forma que tome sea curva y alargada de la raíz a la punta sin utilizar extensiones ni sintéticos. Esta técnica se logra, gracias unas almohadillas de silicona que se ajustan a los párpados elevando en su forma natural los diminutos pelitos de nuestros ojos. Este efecto es fácil, rápido y no es doloroso.

¿Cuánto dura el lifting de pestañas?

Por un buen rato nos podremos olvidar de estar enchinando las pestañas, ya que esta técnica dura de 1 a 3 meses, tiempo en el que los pelitos de las pestañas vuelven a crecer. Sin embargo, es muy importante tenerles el cuidado requerido para alargar su tiempo de vida al máximo, así que depende de nosotras. Una vez que haya pasado su tiempo de vida, podemos ir nuevamente con nuestra experta para que nos haga el diseño y no se maltratarán ni se nos caerán.

Se verán rizadas y alargadas por un par de meses | Foto: Pinterest

¿Se puede usar rímel y desmaquillarte con el lifting de pestañas?

Esta es otra se las maravillas del efecto lifting, sí se puede usar máscara de pestañas, siempre y cuando sea contra el agua, es mejor usar en aceites naturales. En cuanto al desmaquillante los ideales son los de agua, como el agua micelar, es importante que al retirar el producto no limpiemos hacia abajo, lo debemos aplicar de la raíz a la punta.

No uses rímel las primeras 24 horas | Foto: Pinterest

Lo que no debemos hacer las primeras 24 horas:

No mojarlas

No las expongas a vapores

No aplicar rímel

Evitar el sudor excesivo

No tocar o frotar los ojos las primeras horas

