Pestañas magnéticas: luce una mirada arrolladora en solo 3 pasos

No hay mujer que no le guste lucir unas pestañas de impacto, sin embargo, a veces por el ajetreo del día a día a veces es muy complicado rizarlas y dedicar tiempo para peinarlas con rimel y aunque existen varias opciones para tener una mirada fabulosa, hay quienes prefieren no someterse a la aplicación de pestañas una por una, debido a que puede ocurrir que al despegarse se lleve consigo las de nosotros.

Y aunque también existen las pestañas postizas, para algunas personas resulta toda una experiencia extrema colocarlas adecuadamente con su adhesivo, fue por eso que llegaron al mundo beauty, las pestañas magnéticas, las cuales no dañan tus pestañas naturales son muy fáciles de utilizar y además se ven increíblemente largas, rizadas y protegen tus pestañas.

Las pestañas magnéticas se colocan con delineador magnético | Foto: Amazon

¿Cómo son las pestañas magnéticas?

Las pestañas magnéticas son muy parecidas a las pestañas postizas, ya que también están hechas de fibra natural, sin embargo, estas incluyen un delineador con una fórmula magnética diseñada especialmente para adherirse a tu párpado. Los kits que venden pueden venir en todas las formas y tamaños, por lo que dependerá de tu gusto cuáles decidas ponerte.

¿Cómo se colocan las pestañas magnéticas?

No vas a creer lo fácil que es poner estas pestañas, solo necesitas seguir estos tres sencillos pasos y listo, conseguirás que nadie pueda dejar de ver tus largas pestañas. Para una mejor colocación lee con atención las indicaciones de tus pestañas para asegurarte que los pasos a seguir son los mismos que estos.

El delineador básico para colocarlas | Foto: TikTok @lotuslashes

1. Aplica el delineador magnético sobre tus párpado en la forma que cotidianamente lo usas.

2. Deja secar de medio a un minuto.

3. Coloca la pestaña encima de la eye-liner y haz presión con la pinza, después de unos instantes, los puntos imantados en la pestaña se adherirán de inmediato al delineador y listo.

Puedes colocarlas con pinzas o con las yemas de tus dedos | Foto: TikTok @lotuslashes

Hay dos versiones de pestañas magnéticas, unas son las que se colocan con delineador y otras vienen de 2 en 2 y se pegan únicamente con su imán y unas pinzas. Ambas son igual de fácil para situarlas en el lugar indicado. Mientras que para retirarlas no necesitas algún líquido en especial , solo debes tirar de alguno de sus extremos y es todo. Te sugerimos guardarlas inmediatamente en su estuche para que puedas volver a usarlas y no se encuentren en mal estado.

Retirarlas será igual de fácil que ponerlas | Foto: TikTok @lotuslashes

SIGUE LEYENDO

¡Con una moneda! 3 técnicas que no conocías para rizar las pestañas y salvar tu mirada cuando no traes enchinador

Delineado rosa Barbie, el maquillaje que deberás llevar este verano 2023