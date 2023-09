Uñas moradas para Halloween 2023: los mejores diseños para las más glamurosas

Como pasa año con año, todavía no pasa el 15 de septiembre y ya comienzan a comercializarse las decoraciones y objetos que hacen referencia al Día de Muertos y Halloween, por lo cual es un buen momento para determinar cuál es el nail art que llevarás durante octubre, mes en el que está permitido ser lo más irreverente posible con tu manicura.

De hecho si no eres fanática de las uñas extremadamente largas, este es un buen momento de darles una oportunidad, ya que estas serán algunas de las tendencias de uñas que imperarán durante el otoño 2023, aunque si prefieres darle una variación al diseño y no al largo de tus uñas, traemos para ti algunas ideas que seguramente te volarán la cabeza, ya que además de vanguardistas, son ideales para complementar cualquier tipo de disfraz.

¿Te atreves a llevar este diseño de nail art? / Foto: Pinterest

Uñas para Halloween 2023

Si bien es cierto que hay algunos nail arts que están inspirados en películas como "El cadáver de la novia" y "Eso", también existen ciertos diseños que son ideales para aquellas personas que simplemente aman Halloween y Día de Muertos por su significado y no por los personajes que los caracterizan.

De ahí que algunos de los modelos más populares de uñas para este 31 de octubre sean aquellos que retoman los paisajes lúgubres con casas embrujadas y murciélagos revoloteando a su alrededor, algo que con un fondo morado hace que el acabado sea exquisito.

Si buscas un diseño más girly también puedes retomar el lila en tus uñas para Halloween / Foto: Pinterest

Curiosamente, esta es la tonalidad que va a imperar en los diseños de uñas de esta temporada, aunque si no eres fanática de este exótico tono, también puedes inclinarte por mezclarla con el lila y el negro, colores que terminarán por darle un aspecto aesthetic a tus uñas.

Y una manera de revolucionar las uñas moradas es llevarlas con algunos diseños de telarañas y calaveras, elementos que por sí mismos inspiran terror y son un referente directo de la también llamada "Noche de brujas", algo que los hace unos ornatos indispensables para este octubre 2023.

Los fantasmas son algunos de los detalles más aesthetic de esta temporada / Foto: Pinterest

Diseños terroríficos de uñas

Si eres una fanática de los "michis", también puedes incluirlos en tu nail art, pues, aunque solos resulten bastante tiernos, los gatos combinados con los fantasmas se vuelven un ícono de las escenas de terror que salen en las películas que tratan temas paranormales.

En caso de que busques un diseño glamuroso para no perder el estilo en ningún momento, lo que toca es jugar con los degradados para generar un efecto de bruma nocturna ultra aesthetic, que, complementada con los stickers correctos puede hacer que tus uñas se vean como las de una rica y famosa influencer. Para ello te recomendamos incluir en tu nail art detalles como arañas, calabazas y calaveras, ya que esto ayudará a que tus manos se roben las miradas durante cualquier fiesta a la que asistas entre octubre y noviembre del 2023.

¿Quién no adoraría llevar unas uñas así en Halloween? / Foto: Pinterest

Por último, un nail art que es infalible para el Halloween son los cementerios, por lo cual tu momento de brillar ha llegado, pues no se necesita de mucha habilidad artística para esbozar tumbas y cruces, elementos con los cuales puedes provocar un aspecto minimalista que hará que todos se queden pasmados con tu creatividad.

Incluso puedes utilizar el rosa para darle puntos de luz al cielo nocturno de tu escenario macabro / Foto: Pinterest

