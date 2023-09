Uñas beige, la nueva representación de la elegancia y sofisticación

Uno de los colores más elegidos como base de las uñas de acrílico es el nude, esto en atención a que además de dar una imagen sofisticada, se presta para eventos elegantes y casuales, algo que lo hace un básico dentro del mundo de las nail artists, quienes este otoño 2023 dejarán de darle tanto el peso al nude para recibir por lo alto al beige, un color que fácilmente puede ser encasillado dentro de la gama de los marrones o bien, de los nude.

La ventaja de las uñas beige es que además de ser plenamente combinables le sientan bien a todo tipo de pieles, por lo cual siempre puedes estar segura de que se te verán hermosas. Esto sin mencionar que la sencillez de la saturación del beige permite que sea mezclado con colores como el café y el dorado, mismos que son perfectos para crear aplicaciones que le den vida al diseño.

Estas son las uñas que te harán sentir como una diosa en el otoño 2023 / Pinterest: @blushandpearlsbeauty

Por ello, un primer ejemplo de uñas que puedes llevar durante la estación para ser la reina de las tendencias son aquellas que hacen uso del tartán para generar un efecto super aesthetic y de moda, el cual puedes llevar de una manera simple, o bien, combinándolo con algunas aplicaciones de pedrería e incluso con detalles en nude que ayuden a resaltar el beige en tu manicura, ya que este debe ser el toque que se lleve todas las miradas.

Uñas largas y elegantes

Y si de captar la atención hablamos, algo que debes de tomar en consideración son las uñas con un acabado brillante que, lejos de estar acompañadas de adornos vistosos, puede ser la base para crear un modelo de nail art bastante sofisticado, mismo que se centre en combinar distintas variantes del beige, las cuales se pueden presentar en distintos acabados, e incluso incluir algunos detalles de glitter o piedras decorativas que hagan a la manicura más atractiva.

Un acabado brillante puede hacer la diferencia entre unas uñas clásicas y unas super glamurosas / Pinterest: @kbeautyaddiction

Aunque si lo que quieres es que tus uñas sean la sensación, será mejor que lleves unas uñas largas y elegantes que todas envidien, tales como aquellas que son almendradas y mezclan patrones geométricos en sus diseños, los cuales recurren a diversas técnicas que generan un aspecto minimalista que cualquiera desearía llevar en sus manos, ya sea para una velada romántica o para un día cotidiano en la escuela o el trabajo.

Como tip extra, la joyería siempre puede hacer la diferencia, por lo cual te recomendamos que en caso de que tengas la intención de asistir a un evento de gala, optes por anillos y pulseras o brazaletes que combinen con la decoración de tus uñas. Por ejemplo, si en tu nail art incluiste una serie de franjas doradas, lo más correcto, estéticamente hablando, es que retomes este color metálico para tus accesorios, no sólo de manos, sino en general, pues esto le dará una sensación de cierre a tu atuendo.

Estos son algunos de los diseños más coquetos que puedes retomar para esta estación / Foto: Pinterest

Uñas para el otoño 2023

Pero ya que no todas son fanáticas de las uñas super largas o con mucha producción, también traemos para ti algunas ideas de uñas cortas y elegantes que son ideales para arrasar con el otoño 2023, las cuales incluso puedes realizar desde la comodidad de tu hogar con barnices tradicionales, aunque si deseas que el diseño te dure más, la recomendación de oro es que te inclines por el uso de gelish, ya que esto te garantizará una duración más prolongada del diseño elegido. En cualquier caso, recuerda que el límite es tu creatividad, por lo que puedes tomar estas ideas sólo como base de lo que se convertirá en tu creación maestra de nail art.

Para la primera idea tienes que utilizar un esmalte beige, puede ser mate o brillante, aunque se recomienda que el acabado sea opaco para que los detalles dorados resalten mejor. Una vez que hayas dado dos pasadas de barniz en tus uñas, lo que sigue es añadir algunos stickers para uñas en forma de círculo para generar una trama de lunares, o en su defecto, dibujar algunas esferas con un pincel y esmalte dorado.

Estas uñas se convertirán en las favoritas de muchas por su diseño y simplicidad / Pinterest: @zulily

Finalmente, si no quieres complicarte demasiado la vida, lo que tienes que hacer es generar una especie de "degradado horizontal" y no, no tiene que ver con mezclar colores en una sola uña, sino en jugar con idea de que el beige pertenece a la gama de los marrones para, a partir de esto construir una línea en gradiente super en tendencia, no sólo por su simplicidad, sino por su aire aesthetic.

Hacer un degradado horizontal de beige y café es una opción minimalista de unirte a esta tendencia de uñas / Pinterest: @nueva_mujer

