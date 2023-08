Mantén la respiración antes de conocer el truco de la mano para que tu ropa quede como nueva

La lavadora es uno de los electrodomésticos que no puede faltar en los hogares. Este artefacto tiene la capacidad de limpiar grandes cantidades de ropa y su efectividad depende de su estado de limpieza y funcionamiento. Pero también influye el peso de las prendas que se depositen en él.

A la hora de utilizar la lavadora, debes asegurarte de no introducir más ropa de la que puede soportar en el tambor. Fuente: Freepik.es

En este sentido, el tambor del electrodoméstico debe mantenerse siempre en su eje y no ser sobrecargado con un peso mayor al que puede soportar. Solo con este cuidado a diario, el artefacto funcionará a la perfección y nos dejará las prendas limpias, impecables y como nuevas. De lo contrario, la ropa puede quedar con suciedad y con restos de jabón del mismo proceso de limpieza.



¿Cómo saber si la lavadora tiene sobrepeso en el tambor?

La técnica es muy sencilla. Solo debes colocar la ropa que desees limpiar en el artefacto y utilizar tu mano para medir el sobrepeso del tambor. Pero antes de explicarlo en palabras sencillas, cabe mencionar que la capacidad que tiene este receptáculo es igual al peso de las prendas mojadas.

Sabiendo que el tambor de la lavadora tiene capacidad para la ropa que se introduzca en ella, pero en estado total de remojo, la pregunta que pueden hacerse muchas personas es: ¿Cómo saber cuál es el límite de peso para no estropear el electrodoméstico?

El tambor de la lavadora nunca debe sobrecargarse, ya que se acorta su vida útil y puede disminuir su efectividad en el lavado. Fuente: Freepik.es

La respuesta se puede obtener mediante un sencillo procedimiento, según la influencer especialista en limpieza del hogar Eva Ruiz. La internauta, presente en Instagram y TikTok, asegura que hay que introducir la mano en el interior del tambor, de manera vertical, y esta tiene que caber completa en el espacio que deja la ropa introducida y la superficie metálica de la lavadora.

Si no sobrecargas tu tambor, obtendrás siempre lavados eficientes y tu ropa quedará como nueva. Fuente: Freepik.es

Si la mano en posición vertical cabe entera en ese espacio, entonces el artefacto no tendrá sobrepeso y, por lo tanto, no se alterará su funcionamiento ni su efectividad. Pero si tu extremidad no entra en ese espacio, deberás quitar prendas para que el tambor pueda desplazarse correctamente y no se salga de su eje.