5 ideas de outfits para prepa y universidad que puedes llevar en este regreso a clases

Ir en la prepa o universidad resulta un momento valioso en la vida de cualquier persona, pues a diferencia de los grados estudiantiles previos, ya eres libre de elegir tu ropa y solo en algunos casos aún es necesario llevar uniforme, pero en la gran mayoría de las ocasiones, los estudiantes tienen la libertad de elegir sus looks.

Sin embargo, muchas personas se enfrentan a un verdadero reto aquí, esto debido a que hay quienes se conflictúan ante la idea de todos los días tomar una nueva elección de atuendo y lucir bien, actualizado y a la moda, por ello, a continuación te hacemos la recomendación de cinco outfits con los que sin duda conquistarás desde el aula de clase, en donde resulta de vital importancia cuidar tu imagen personal, pues vale la pena recordar que el tener el hábito de arreglarte para ir a la escuela hará que en la vida profesional también generes una buena impresión.

Atuendo casual, pero muy chic

Para este look necesitarás una camiseta gráfica con un diseño moderno, puede ser de alguna película que te guste o incluso de tu banda favorita. Complementa el look con unos jeans desgastados de corte recto y unas zapatillas blancas o deportivas de moda. El complemento ideal serán unos accesorios sencillos, pero muy chic, como un collar sencillo, pulseras y anillos delicados.

Se trata de un look donde puedes llevar tu playera favorita. Foto: Pinterest

Estilo bohemio relajado

Para este look necesitarás un vestido estampado o con detalles boho, puede ser un estampado sencillo, por ejemplo flores. El calzado debe de ser relajado, por lo que utilizar unos tenis blancos será la mejor opción, al mismo tiempo que puedes complementar el look con un bolso cruzado de preferencia en color negro y completar el look con unos lentes de sol.

Es un look ideal para el calor. Foto: Pinterest

Outfit urbano y fresco

Para este look, ideal para la preparatoria o la universidad, necesitarás un crop top de manga corta o tirantes, debes complementarlo con unos pantalones, jogger o leggings de colores, al mismo tiempo que para la selección del calzado deberás utilizar zapatillas de plataforma o botines casuales, de preferencia en color negro, pues el complemento de este look es una camisa talla oversize, un look que podrás complementar con una gorra de béisbol y gafas de sol modernas, pero este último detalle es opcional.

Esta idea es ideal para cautivar las tendencias desde el aula de clase. Foto: pinterest

Toque skate y juvenil

Este es un look que sin duda amarás, pues consiste en portar una blusa de hombros descubiertos o con volantes y una falda skater o short roto, al mismo tiempo que para el calzado debes elegir de preferencia unos tenis blancos. Los accesorios perfectos son unos pendientes llamativos y una pulsera elegante.

Este look es ideal si te gusta usar faldas y shorts. Foto: pinterest

Look sudadera con estilo

Para este último, pero no menos importante look, deberás usar una sudadera con capucha y estampado llamativo, al tiempo que lleves unos pantalones de mezclilla oversize de moda, también conocidos en las últimas semanas como “pantalones para tienda”. Complementa el look con unos tenis y bolso blanco, al tiempo que si es de tu agrado usa unas gafas de sol y luce radiante desde la escuela.

Perfecto para los días más fríos. Foto: pinterest

Recuerda que puedes adaptar estos outfits según tu estilo personal y las tendencias de moda que consideres combinan mejor contigo. Los accesorios añaden un toque único, así que elige aquellos que resalten tu personalidad y complementen tu atuendo.

