Hot pink hair: 5 maneras de llevar esta tendencia de cabello que reinará en septiembre y que es perfecta para las pieles trigueñas

Aunque el boom de los colores fantasía dejó de tener la fuerza que experimentaba en 2015, lo cierto es que en pleno 2023 los colores vivos siguen posicionándose como una alternativa de look para las personas más osadas que no temen en aventurarse a experimentar con los tintes menos ortodoxos, siendo el violeta y el azul algunos de los tonos más populares entre las nuevas generaciones.

Sin embargo, para las mujeres de más de 25 años un tinte que se ha configurado como el favorito del próximo otoño es el hot pink, el cual además de presentarse en distintas variantes le sienta espectacular a todos los tonos de piel, sin que por esto podemos negar que da una luminosidad especial a las pieles trigueñas que sí o sí deben atreverse a cambiar su look en este septiembre del 2023.

Toma en cuenta que este estilo de cabello requiere de decoloración previa

Tintes de cabello rosa brillante

El hot pink hair no es más que otra forma de denominar al cabello rosa brillante, el cual puede llevarse de distintas maneras, las cuales van desde las más saturadas hasta aquellas que bailan entre lo cobrizo y lo morado. Así que no importa cual sea tu estilo, seguramente encontrarás una alternativa que se adecúe a tus necesidades, lo único que no es válido con esta tendencia de cabello es dudar en utilizarla, ya que al ser un color con tanta energía debe ser llevado con orgullo.

Para empezar, una opción de cabello rosado que puedes aprovechar este verano consiste en jugar con las luces violetas para crear un efecto cenizo en una cortina frontal que ayude a que tu cabello adquiera más volumen gracias a la divergencia de tonalidades entre los mechones.

No olvides que puedes optar por las luces violetas para darle volumen a tu cabello

@latesthair

Aunque si quieres un rosa super brillante en tu cabello también existe la posibilidad de experimentar con el balayage para crear una especie de degradado que vaya de raíces a puntas y que genere un efecto envolvente que provoque que las miradas no puedan dejar de posarse sobre ti.

También puedes apostarle al balayage fiusha

Cabello magenta, la tendencia que reventará septiembre

Pero ya que el gusto se rompe en géneros, aquí no nos limitamos a las tendencias más arriesgadas, sino que les damos visibilidad a las nuevas creaciones que están llamando la atención de los estilistas de todo el mundo. Pues, aunque por mucho tiempo los colores que sorprendían eran los mega saturados, en la actualidad se busca hacer una mezcla entre los tintes más convencionales con pequeñas notas de colores extravagantes que le den variaciones interesantes a los nuevos looks.

Y un ejemplo de ellos son las melenas rojizas que, lejos de mantenerse en una tonalidad centrada en el caoba, elevan su pigmentación al grado de acercarla al magenta, un tinte de cabello que se hará tendencia en septiembre y que es ideal para las personas mayores de 30 años que están buscando inyectar un poco de vida a su cabello.

Este es un tinte rojizo con destellos fresas

@hadviser_com

Y si no eres fanática de los tintes rojos, entonces lo que debes hacer es darle una oportunidad a los tintes violetas que han comenzado a inclinarse a lo rojo, dando origen a curiosas combinaciones que simulan el color de una ciruela, sólo que con ligeras luces que se apegan más a lo fiusha.

Esta es una alternativa sutil para llevar el magenta en tu cabellera

