3 botas de lluvia super combinables en menos de mil pesos

El verano está por terminar en México, pero como cada año, antes de acabarse y darle la bienvenida a la temporada de otoño, las lluvias sacuden con mayor intensidad la mayor parte de agosto y septiembre. Durante estos meses es muy común nuestro calzado quede empapado al regresar a casa después de un día lluvioso, así que te sugerimos cuidar esos zapatos que tanto te gustan y mejor usar botas de lluvia.

No hay nada más trendy que llevar unas hermosas botas de lluvia para este clima, que debido a su resistente material impermeable, usualmente rebasan los mil pesos, pero nos dimos a la tarea de buscar algunos modelos igual de duraderos pero a un precio mucho más accesible y aquí están los resultados. El clima no tiene por qué arruinar tu outfit, al contrario es el elemento ideal para sacar las gabardinas y chubasqueros, pero para agregarle a tu outfit el estilo de la temporada no olvides ponerte las botas de lluvia.

Esta otra opción también es de Shein y las puedes encontrar en el buscador como "Botas de agua con diseño geométrico" | Foto: Shein

3 botas de lluvia en menos de mil pesos

La primero opción es de la marca Shein, este tipo de botas son tres cuartos porque llegan a la altura de la pantorrilla, lo bueno de este estilo es que le quedan tanto a mujeres altas como bajitas. Entre sus características, tienen un aspecto similar al charol, pero éste es impermeable, son de punta curveada, antiderrapantes y tienen plataforma plana en la suela. Su costo es de 496 pesos y las tienen desde el número 23 hasta el 25.5.

tienen un aspecto similar al charol, pero éste es impermeable | Foto: Shein

Este fabuloso modelo es más experimentado y dieron rienda suelta a los colores, el diseño muestra tonalidades de azul y blanco, mientras que la altura es abajo de la rodilla y de material impermeable, en tanto, la suela tiene un pequeño tacón en la parte de atrás. Su precio es de 529, son de la marca Capa de Ozono y las puedes encontrar en las tiendas Coopel.

Las botas a la rodilla te protegen más de la lluvia | Foto: Coopel

Es buena opción optar por colores oscuros ya que al usarlas en la lluvia pueden terminar muy sucias, aunque gracias al tipo de material con el que están hechas también es muy fácil limpiarlas. Este otro modelo es de la marca That´s It y las venden en la tienda departamental Livepool; en este caso son unos botines color nude, la suela es tipo militar y nuevamente son antiderrapantes e impermeables. Su costo es de 439 pesos.



Debido a su facilidad para limpiarlas puedes atreverte a utilizar colores claros | Foto: Liverpool

SIGUE LEYENDO

Vestidos con botas para otoño: 3 combinaciones que todos querrán usar para caminar por el bosque