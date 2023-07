¿Cabello delgado y con frizz? Estos son 5 cortes que te harán lucir increíble este verano

Cuando se trata de elegir un nuevo corte de cabello, muchas mujeres se detienen porque no saben cómo lucirán exactamente con él y la realidad es que el corte cambiará de acuerdo a la textura y tipo de pelo, es por ello que la mayoría de las veces la expectativa no concuerda con la realidad, pero eso no es un impedimento para encontrar un estilo que te encante y que además te favorezca en todos los sentidos.

Ahora bien, uno de los cabellos que muchas consideran "complicados" es aquel que a parte de ser muy delgado, es también suceptible al frizz y es que manejar este encrespamiento cuando la humedad del verano llega a la ciudad se vuelve una misión imposible, pero por suerte, distintos expertos estilistas han descubierto que hay ciertos cortes de cabello que utilizan el frizz a su favor para agregar un estilo completamente nuevo e increíble a ellos.

El frizz puede ser un problema cuando tu cabello es muy delgado.



5 cortes de cabello para eliminar el frizz

Expertas estilistas afirman que los cabellos finos suelen carecer de volumen y pueden lucir aplastados y pegados al cuero cabelludo, lo que da la impresión de tener menos cabello, sin embargo, si logras controlar el frizz adecuadamente utilizando productos específicos, puedes aprovecharlo como aliado para darle textura y volumen a tu cabello. En este caso, una de las mejores opciones es buscar algún corte de cabello en el que se pueda aprovechar ese volumen extra y aquí te mostramos algunos de ellos:

Se recomienda que el cabello delgado no sea muy largo para no perder volumen.



Soft shaggy

Aunque generalmente no se recomienda el estilo shaggy para cabellos finos debido a que por la manera en la que se hace puede llegar a maltratar el cabello, existe una versión más suave que podrías considerar. Esta variante incluye un flequillo cortina que conserva el volumen natural de tu cabello y, al mismo tiempo, requiere un mantenimiento diario muy cómodo y con este estilo podrás lucir un aspecto desenfadado y lleno de movimiento sin comprometer la calidad de tu cabello fino.

Las capas son grandes aliadas para crear más volumen en este tipo de cabello.



Bob

De acuerdo con expertas, el corte de pelo bob puede ser una excelente elección para transformar tu aspecto y obtener resultados favorecedores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los acabados muy pulidos requerirán un mantenimiento constante, especialmente si tu cabello tiende a encresparse, en ese caso, te sugerimos considerar un bob más dinámico para el verano; puedes probar con una raya lateral suave y añadir desfilados o capas internas para lograr un look moderno y lleno de movimiento, de esta manera, podrás lucir un estilo fantástico mientras manejas el frizz de tu cabello fino.

Este es uno de los cortes que estarán protagonizando el verano.



Midi con capas internas

Si estás interesada en un estilo diferente, una opción a considerar es una melena midi con textura y capas internas para agregar volumen adicional a tu cabello fino. Para lograr un aspecto relajado y actual, puedes combinarlo con un flequillo largo o estilo cortina, esta combinación proporcionará cuerpo a tu cabello y le dará un toque moderno y fresco, es así como con esta elección, podrás lucir un estilo versátil y lleno de personalidad.

Si no estás dispuesta a llevar un corte tan pequeño, esta opción es perfecta para ti.



Bixie

Si estás en busca de un estilo que mezcle lo mejor del bob y el pixie, te encantará esta fusión que ofrece un acabado perfecto para lucir en una melena lisa con frizz. Lo hermoso de este corte es que es ideal para el verano porque podrás peinarlo fácilmente añadiendo un toque de producto texturizador y así conseguir un aspecto moderno y desenfadado sin necesidad de un mantenimiento excesivo.

Con este look podrás mantenerte fresca y sin darle mantenimiento en exceso.



Long bob capeado

Finalmente, si estás en busca de una opción versátil, puedes personalizar tu corte long bob al agregar un suave capeado que no disminuya demasiado el volumen de tu cabello, esto te brindará un acabado desordenado y de fácil manejo en tu rutina diaria y con este estilo podrás disfrutar de la comodidad de un corte práctico mientras luces un look moderno y lleno de movimiento.

Al agregar capas, podrás tener mayor volumen.



De acuerdo con estilistas expertos, el frizz es un término utilizado para describir el cabello rebelde, encrespado o con una apariencia desordenada y estática. Ocurre cuando la cutícula externa del cabello se levanta, permitiendo que la humedad penetre en el cabello y lo haga hincharse, esto puede deberse a factores como la falta de hidratación, la sequedad del ambiente, el uso excesivo de calor o productos químicos agresivos, entre otros; pero con estos cortes podrás utilizar el frizz a tu favor y crear una imagen perfecta para esta temporada de calor.

