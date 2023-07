Angelina Jolie derrocha elegancia con ajustado vestido negro para mujeres mayores de 40

Angelina Jolie es uno de los grandes iconos de Hollywood gracias a su talento y trayectoria en la industria en la que ha destacado como actriz, directora y modelo. En esta última faceta, aunque no estaba en sus planes, se convirtió en un referente de moda por sus atuendos con estilo minimalista en los que no puede faltar el toque de elegancia y muestra de ello su más reciente vestido midi en color negro, cuyas ventajas conoce muy bien.

La estrella de “Maléfica” acapara las miradas a su paso en cualquier lugar sin importar si lleva un look glamuroso o algo más casual, pues posee una arrolladora belleza y sofisticación que sobresale sin importar la prenda que luzca. Como ejemplo su visita a Nueva York esta semana junto a sus hijos, donde llevó un elegante vestido negro midi de punto que lleva algunas de las tendencias favoritas tanto de esta como de la siguiente temporada.

Angelina Jolie derrocha elegancia y sofisticación con vestido negro midi. Foto: TW @lyntwig_

Aunque no teme experimentar cuando se trata de moda, el color negro es una constante en los looks de Angelina Jolie gracias a su versatilidad. Y es que aunque para algunos signifique aburrimiento o tristeza al dar una apariencia apagada, la actriz ha demostrado lo contrario aún con looks sencillos en los que la elegancia es un elemento constante siempre de la mano con accesorios que hacen la diferencia.

Vestido negro de Angelina Jolie en NY

Entre los beneficios que tienen los tonos negro en los atuendos destaca que se puede combinar con cualquier otra prenda, sin mencionar que nunca pasará de moda. Además, ayuda a estilizar la figura, disimular aquellas “imperfecciones” que pueden generar inseguridad en quienes usan ciertas prendas y añade un toque de misterio que es parte de la actriz.

Look de Angelina Jolie en Nueva York, luce elegante vestido. Foto: TW @lyntwig_

La también empresaria, de 48 años, llevó una de las prendas que no pueden faltar en cualquier guardarropa y está inspirada en los looks de los 70 ya que se ha señalado que fue en aquel momento que se crearon los vestidos “wrap dress”. Es decir, aquellos que son cruzados y que ahora poseen un sinfín de diseños.

Aunque el que usó Angelina Jolie estaría inspirado en los clásicos, pues se trata de un diseño de punto tipo midi con mangas largas abombadas que brindan mayor comodidad y sofisticación. Lleva un escote “V” y un cinturón maxi que le da mayor soporte y delinea aún más su envidiable figura; lo complementó con zapatillas negras de charol y una bolsa negra de cuero de la marca Saint Laurent.