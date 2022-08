Angelina Jolie demuestra como llevar un pijama y lucir hermosa

Angelina Jolie, una de las actrices más afamadas de Hollywood, suele hacer de una simple aparición un caudal de información para los portales del mundo. A pesar de ser una súper estrella, la ex esposa de Brad Pitt también es humana y no todo le sale como ella quisiera.

Las anécdotas en torno a la vida y obra de Angelina Jolie son innumerables y de muy diversa índole pues, además de su larga y exitosa carrera, también directora de cine, es madre de seis hijos con Brad Pitt, lo que hace que su rol materno fascinen a los medios y a los fans que siguen cada uno de sus movimientos.

Angelina Jolie posando.

Con 47 años de edad y toda una vida bajo los reflectores, Angelina siempre ha estado en los titulares por todo tipo de razones, desde sus proyectos profesionales, hasta por el desarrollo de sus hijos, quienes ya entrados en la adolescencia, comienzan a tomar decisiones que marcarán su futuro y su perfil profesional.

Por otro lado, en materia de modas, Angelina Jolie también da mucho que hablar y es que enloqueció a su enorme cantidad de fans esparcidos por el mundo con un atípico look para viajar en avión. La actriz fue fotografiada a punto de tomar un vuelo en Heathrow, Londres, vestida con un pijama satinado. La elección no puede ser más sencilla, y sin embargo, no puede ser más sofisticada.

El atuendo de que eligió Angelina Jolie fue de color marrón chocolate, subrayado por un ribete en color blanco que destacaba en las solapas de la chaqueta, los bolsillos y los bajos del pantalón. Este estilo es un sí rotundo a la decisión de sacar el pijama a la calle. Hace tiempo que esta prenda dejó el interior del hogar para convertirse, primero, en uniforme de playa, y después, en sofisticado conjunto de noche.